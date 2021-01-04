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04 Oca 2021 - 16:16- Gündem G: 04 Oca 2021 - 16:17

Gelecek Partililere sandık eğitimi

Gelecek Partisi Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı Av. Ayhan Sefer Üstün tarafından Kocaeli teşkilat mensuplarına Seçimlerde sandığa nasıl sahip çıkacağız konulu bir seminer verildi.

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İzmit Belediyesi Şehit Ramazan Sarıkaya Kültür Merkezinde düzenlenen ve il başkanı Ömer Faruk Başaranın ev sahipliği yaptığı seminere Gelecek Partisi Seçim ve Hukuk İşleri Başkan Yardımcısı Hüseyin Tuluk ve Bayram Ali Akyüz genel merkez iletişim başkan yardımcısı Serap Çakır Gelecek Partisi Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı il ve ilçelerin yönetim kurulu üyeleri ilçe başkanları kadın ve gençlik kolları başkan ve yöneticileri katıldı. 22 23 24 ve 26. dönem Sakarya Milletvekilliği yapan Gelecek Partisi Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı Av. Ayhan Sefer Üstün tarafından seçim öncesi günü ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında teşkilat mensuplarına bilgiler verildi. Üstün burada yaptığı konuşmada bir yıl içerisinde kurulan partilerinde seçime en hazır teşkilatlardan birisi olan Kocaelide bulunmaktan duyduğu memnbuniyeti dile getirerek yaklaşık iki saat süren bir sunum garçekleştirdi. Seçim günü yaşanabilecek olası sorunlar sırasında yapılması gerekenleri sinevizyon eşliğinde anlatan Üstün teşkilat mensuplarının sorularını da yanıtladı. Katılımın bir hayli yüksek olduğu seminer Gelecek Partisi Kocaeli Teşkilatı için adeta olası erken seçimlerin startı niteliğindeydi.

# Kocaeli, İzmit

04 Oca 2021 - 16:16 - Gündem

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Yorumlar

(1)
01

kibarcik - MERDIVEN ALTI IMALATIGIBI KAREYI SAYDIM 26 ANLATAN 27 HADIHAYIRLI OLSUN 2023 NE KALDI IYI CALISSINLAR DERSLERINI EMİİİİİ

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 04 Ocak 17:21

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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