İzmit Belediyesi Şehit Ramazan Sarıkaya Kültür Merkezinde düzenlenen ve il başkanı Ömer Faruk Başaranın ev sahipliği yaptığı seminere Gelecek Partisi Seçim ve Hukuk İşleri Başkan Yardımcısı Hüseyin Tuluk ve Bayram Ali Akyüz genel merkez iletişim başkan yardımcısı Serap Çakır Gelecek Partisi Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı il ve ilçelerin yönetim kurulu üyeleri ilçe başkanları kadın ve gençlik kolları başkan ve yöneticileri katıldı. 22 23 24 ve 26. dönem Sakarya Milletvekilliği yapan Gelecek Partisi Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı Av. Ayhan Sefer Üstün tarafından seçim öncesi günü ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında teşkilat mensuplarına bilgiler verildi. Üstün burada yaptığı konuşmada bir yıl içerisinde kurulan partilerinde seçime en hazır teşkilatlardan birisi olan Kocaelide bulunmaktan duyduğu memnbuniyeti dile getirerek yaklaşık iki saat süren bir sunum garçekleştirdi. Seçim günü yaşanabilecek olası sorunlar sırasında yapılması gerekenleri sinevizyon eşliğinde anlatan Üstün teşkilat mensuplarının sorularını da yanıtladı. Katılımın bir hayli yüksek olduğu seminer Gelecek Partisi Kocaeli Teşkilatı için adeta olası erken seçimlerin startı niteliğindeydi.
04 Oca 2021 - 16:16- Gündem Güncelleme: 04 Oca 2021 - 16:17
Gelecek Partililere sandık eğitimi
Gelecek Partisi Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı Av. Ayhan Sefer Üstün tarafından Kocaeli teşkilat mensuplarına Seçimlerde sandığa nasıl sahip çıkacağız konulu bir seminer verildi.
SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN
Başiskele Sanayi Sitesi’nde Dış cepheleriyle toplam 500 m2, İç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan0537 308 16 63
HURDA GAZETE SATILIR
Hurda (eski gazete) gazete satılır0532 643 01 81
YÜRÜYEN VE UÇAN TÜM HAŞERELERLE MÜCADELE
Kocaeli bölgesinde, * Ev * İş yeri * Çeşitli alanlarda ilaçlama yapılır. Covid-19 buharlı dezenfektan yapılmaktadır.05071250076 KARTEPE TARIM VE İLAÇLAMA
Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Anket Büyükşehir Belediyesi'nin pandemi desteklerini yeterli buluyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
kibarcik - MERDIVEN ALTI IMALATIGIBI KAREYI SAYDIM 26 ANLATAN 27 HADIHAYIRLI OLSUN 2023 NE KALDI IYI CALISSINLAR DERSLERINI EMİİİİİ
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.