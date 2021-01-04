Yasağın bitmesiyle Kocaelililer sokağa akın etti

Dört günlük kısıtlamanın ardından Kocaelili vatandaşlar sokaklara akın etti. Yılbaşında Coronavirüs tedbirleri kapsamında 31 Aralık cuma günü saat 21.00'dan itibaren başlayan sokağa çıkma yasağı 4 Aralık Pazartesi gününden itibaren sona erdi. Yasağın bitmesiyle güneşli havaları fırsat bilen vatandaşlar sosyal mesafeyi ve salgını hiçe sayarak sokaklara akın etti. İzmit yürüyüş yolu da olmak üzere Kocaeli'de bir çok çarşı pazar bölgesi yoğun rağbet gördü. Dikkatlerden kaçmayan kalabalık salgın nedeniyle adeta etrafa korku saldı.