Dört günlük kısıtlamanın ardından Kocaelili vatandaşlar sokaklara akın etti. Yılbaşında Coronavirüs tedbirleri kapsamında 31 Aralık cuma günü saat 21.00'dan itibaren başlayan sokağa çıkma yasağı 4 Aralık Pazartesi gününden itibaren sona erdi. Yasağın bitmesiyle güneşli havaları fırsat bilen vatandaşlar sosyal mesafeyi ve salgını hiçe sayarak sokaklara akın etti. İzmit yürüyüş yolu da olmak üzere Kocaeli'de bir çok çarşı pazar bölgesi yoğun rağbet gördü. Dikkatlerden kaçmayan kalabalık salgın nedeniyle adeta etrafa korku saldı.
04 Oca 2021 - 16:46- Gündem Güncelleme: 04 Oca 2021 - 18:17
Yasağın bitmesiyle Kocaelililer sokağa akın etti
Coronavirüs salgın tedbirleri kapsamında dört günlük kısıtlamanın sona ermesi ile Kocaelili vatandaşlar sokağa akın etti.
04 Oca 2021 - 16:46 - Gündem Yazdır
Muhabir Dilara Polat
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
izmitli - bukadar eve tıkarasanız ınsaları doıgal sonuc
İsi̇msi̇z - BİRAZ ZOR BİTER BÖLE GİDİŞLE
Rambo - GEBERSİNLER
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.