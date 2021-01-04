Olay, İzmit Cedit Mahallesi Vezir Sokak üzerindeki Kocaeli Devlet Hastanesi’nin idari birimlerinin yer aldığı binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, binanın 4. katındaki pencereden sarkan H.D. isimli şahıs, maddi problemleri olduğunu iddia ederek intihara kalkıştı. Olayı görenler durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri güvenlik önlemi alırken, polis ekipleri şahsı ikna etmek için çalışma başlattı. Polis ekipleri ve vatandaşların çabası ile şahıs kısa sürede ikna edilerek çıktığı pencereden indirildi. Daha sonra bina önünde oturan şahıs, polis merkezine gitmemek için ekiplere zor anlar yaşattı. Polis ekipleri tarafından ikna edilen şahıs, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
04 Oca 2021 - 18:50- Asayiş Güncelleme: 04 Oca 2021 - 19:42
Hastane penceresinde intihar girişimi!
İzmit'te hastane binasının 4. katında pencereden sarkarak intihara kalkışan şahsı polis ekipleri ikna ederek pencereden indirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.