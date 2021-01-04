Yeni vaka sayısı arttı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin COVID-19 hasta tablosunu açıkladı. 4 Ocak Pazartesi gününün verilerine göre son 24 saatte yapılan 181 bin 323 testle birlikte toplam test sayısı 25 milyon 132 bin 152’ye ulaştı.
14 BİNE YAKIN YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ
Güncel verilere göre semptom gösteren bin 508 hastayla birlikte 13 bin 695 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 2 milyon 255 bin 607’ye çıktı. Can kaybı da 197 artarak 21 bin 685’e yükseldi.
3 BİN 522 AĞIR HASTA VAR
Bugün 9 bin 896 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 2 milyon 146 bin 430’a ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 4.3, ağır hasta sayısı 3 bin 522 oldu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.