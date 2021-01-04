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04 Oca 2021 - 21:15- Asayiş G: 04 Oca 2021 - 21:17

Alevlerin arasında kalan kaplumbağayı itfaiye kurtardı

Kandıra'da anız yangını sırasında alevlerin arasında kalan bir kaplumbağa itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Su ile yıkanarak islerden temizlenen kaplumbağa daha sonra doğaya salındı. 

Demirören Haber Ajansı
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Yangın 16.00 sıralarında Kandıra Topluca Mahallesi yakınlarında bulunan boş bir arazide çıktı. Dumanı görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri anız yangınını kontrol altına alarak söndürdü. Bu sırada alevlerin arasında kalan bir kaplumbağayı gören itfaiye eri, kaplumbağayı yanan araziden çıkardı. Üzerine su tutularak islerden temizlenen kaplumbağa daha sonra yeniden doğaya salındı. 

04 Oca 2021 - 21:15 - Asayiş

Muhabir Demirören Haber Ajansı

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