Alevlerin arasında kalan kaplumbağayı itfaiye kurtardı

Yangın 16.00 sıralarında Kandıra Topluca Mahallesi yakınlarında bulunan boş bir arazide çıktı. Dumanı görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri anız yangınını kontrol altına alarak söndürdü. Bu sırada alevlerin arasında kalan bir kaplumbağayı gören itfaiye eri, kaplumbağayı yanan araziden çıkardı. Üzerine su tutularak islerden temizlenen kaplumbağa daha sonra yeniden doğaya salındı.