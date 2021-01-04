Yangın 16.00 sıralarında Kandıra Topluca Mahallesi yakınlarında bulunan boş bir arazide çıktı. Dumanı görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri anız yangınını kontrol altına alarak söndürdü. Bu sırada alevlerin arasında kalan bir kaplumbağayı gören itfaiye eri, kaplumbağayı yanan araziden çıkardı. Üzerine su tutularak islerden temizlenen kaplumbağa daha sonra yeniden doğaya salındı.
04 Oca 2021 - 21:15- Asayiş Güncelleme: 04 Oca 2021 - 21:17
Alevlerin arasında kalan kaplumbağayı itfaiye kurtardı
Kandıra'da anız yangını sırasında alevlerin arasında kalan bir kaplumbağa itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Su ile yıkanarak islerden temizlenen kaplumbağa daha sonra doğaya salındı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.