Doğan Orak’tan CHP’li Uygun’a cevap

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, geçtiğimiz gün sosyal medya üzerinden Körfezli gençlerle buluşmuş, hem gençlere yönelik projeler hakkında bilgiler vermiş hem de gençlerden gelen soruları canlı yayında cevaplamıştı. 8 farklı sosyal medya kanalından da canlı olarak yayınlanan ve yaklaşık 1 saat 15 dakika süren yayın ile toplamda 49.650 kişi ile etkileşim sağlandı, 535 yorum alındı.
UYGUN’A ANLAMLI CEVAP
CHP’li Erkan Uygun’un eleştirilerine ise cevap AK Parti Körfez İlçe Gençlik Kolları Başkanı ve Belediye Meclis üyesi Doğan Orak’tan geldi. Orak açıklamasında, “Bize göre GENÇ demek; Tarihinden ve medeniyetinden aldığı ilhamla İlim, Bilim ve Tefekkür ışığında bu coğrafyaya yeniden nizam ve adalet getirecek Büyük Türkiye vizyonuna inanmış ve bu aziz Vatan'ın geleceğini ellerinde taşıyan birey demektir.
GENÇLERE DEĞER VERİYORUZ
İktidara geldiğimiz günden bugüne kadar gençlerimize hep bu gözle bakılmış ve büyük bir değer gösterilmiştir. Bu durum tüm Ülkede olduğu gibi yerel yönetime de yansımıştır. Gerek belediye başkanımızın Gençlerimizle yaptığı, her anlamda faydalı ve verimli olan söyleşide, gerek sürekli sahada gençlerle içi içe olan bir genç olarak söyleyebilirim ki;
PROJELERİ HEYECANLA BEKLİYORUZ
Körfez'imizin gençleri, ilçemizde gençler adına en büyük eksiklik olan "Kapalı Spor Salonu ve Gençlik Merkezi" projesini Ankara ve Körfez arasında adeta mekik dokuyarak ilçemize kazandıran, Covid sürecinde her anlamda Genç Esnafa destek olan, Mahallerimize yapılacak spor komplekslerinin, Dijital Kütüphanelerin, İçerisinde birçok faaliyet alanı barındıran Millet Bahçesinin, Sevindikli'de Göl kenarında kurulacak Gençlik Kampının, gençlerin zamanlarını geçirecekleri nezih cafelerin, Akademi Lise ve Bilgi evlerinin ilçemize kazandırılması için samimiyetle çalışan belediye başkanımız Şener Söğüt'ün ortaya koyduğu bu ve daha söylemediğimiz birçok projeyi heyecanla, umutla ve büyük mutlulukla beklediklerini görüyoruz.
GENÇLERİN TEK UMUDU AK PARTİDİR
Gençlerimizin bize olan teveccühünü görmek isteyenler tüm bunların somut yansıması olarak sadece son birkaç ayda Körfez'de partimize üye olan 1030 Genç kardeşimizin AK Partiye ve Belediyeciliğine olan güvenin en büyük kanıtı olduğunu görebilirler. Bir yerlerde somut teveccüh arıyorsak buyrun bizden sizlere en somut örnek sadece birkaç ayda 1030 yeni genç üye Buradan yola çıkarak bir kez daha çok net görüyoruz ki gençlerimizin tek umudu Ak Parti'dir. Ve hiçbir algı güneş gibi parlayan bu gerçeği örtmeye yetmeyecektir.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
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Körfezli - Programı bir körfezli olarak izledim. Açıkcası beklediğimin çok üstünde bir tatmin yaşadım. Bu adam belediye başkanı ve bu adama oy verilmesinin ana sebebi çevre düzenlemesi, alt yapı ve üst yapı çalışmalarıyla 200 binlik körfezi şehirleşme anlamında ileri taşımasıdır. Benim dinlediğim projeler gerçekleşirse körfez şuan bulunduğu sınıfın üstüne çıkar. Yapılan yorumlara gelince ulusal gündemi buraya getirip bu üslupla vulgarize etmemelisiniz bu projeleri. Şener başkanı verdiği sözleri tutacağına güvenerek ona teşekkürü borç bilirim. Kaliteli muhalefet bir ülkenin en büyük ihtiyacı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.