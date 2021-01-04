Doğan Orak’tan CHP’li Uygun’a cevap

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, geçtiğimiz gün sosyal medya üzerinden Körfezli gençlerle buluşmuş, hem gençlere yönelik projeler hakkında bilgiler vermiş hem de gençlerden gelen soruları canlı yayında cevaplamıştı. 8 farklı sosyal medya kanalından da canlı olarak yayınlanan ve yaklaşık 1 saat 15 dakika süren yayın ile toplamda 49.650 kişi ile etkileşim sağlandı, 535 yorum alındı.

UYGUN’A ANLAMLI CEVAP

CHP’li Erkan Uygun’un eleştirilerine ise cevap AK Parti Körfez İlçe Gençlik Kolları Başkanı ve Belediye Meclis üyesi Doğan Orak’tan geldi. Orak açıklamasında, “Bize göre GENÇ demek; Tarihinden ve medeniyetinden aldığı ilhamla İlim, Bilim ve Tefekkür ışığında bu coğrafyaya yeniden nizam ve adalet getirecek Büyük Türkiye vizyonuna inanmış ve bu aziz Vatan'ın geleceğini ellerinde taşıyan birey demektir.

GENÇLERE DEĞER VERİYORUZ

İktidara geldiğimiz günden bugüne kadar gençlerimize hep bu gözle bakılmış ve büyük bir değer gösterilmiştir. Bu durum tüm Ülkede olduğu gibi yerel yönetime de yansımıştır. Gerek belediye başkanımızın Gençlerimizle yaptığı, her anlamda faydalı ve verimli olan söyleşide, gerek sürekli sahada gençlerle içi içe olan bir genç olarak söyleyebilirim ki;

PROJELERİ HEYECANLA BEKLİYORUZ

Körfez'imizin gençleri, ilçemizde gençler adına en büyük eksiklik olan "Kapalı Spor Salonu ve Gençlik Merkezi" projesini Ankara ve Körfez arasında adeta mekik dokuyarak ilçemize kazandıran, Covid sürecinde her anlamda Genç Esnafa destek olan, Mahallerimize yapılacak spor komplekslerinin, Dijital Kütüphanelerin, İçerisinde birçok faaliyet alanı barındıran Millet Bahçesinin, Sevindikli'de Göl kenarında kurulacak Gençlik Kampının, gençlerin zamanlarını geçirecekleri nezih cafelerin, Akademi Lise ve Bilgi evlerinin ilçemize kazandırılması için samimiyetle çalışan belediye başkanımız Şener Söğüt'ün ortaya koyduğu bu ve daha söylemediğimiz birçok projeyi heyecanla, umutla ve büyük mutlulukla beklediklerini görüyoruz.

GENÇLERİN TEK UMUDU AK PARTİDİR

Gençlerimizin bize olan teveccühünü görmek isteyenler tüm bunların somut yansıması olarak sadece son birkaç ayda Körfez'de partimize üye olan 1030 Genç kardeşimizin AK Partiye ve Belediyeciliğine olan güvenin en büyük kanıtı olduğunu görebilirler. Bir yerlerde somut teveccüh arıyorsak buyrun bizden sizlere en somut örnek sadece birkaç ayda 1030 yeni genç üye Buradan yola çıkarak bir kez daha çok net görüyoruz ki gençlerimizin tek umudu Ak Parti'dir. Ve hiçbir algı güneş gibi parlayan bu gerçeği örtmeye yetmeyecektir.