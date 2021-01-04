Bataklık alan alev alev yandı

Alınan bilgiye göre Kartepe Acısu ve Derbent Mahalleleri arasında kalan bataklık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken alevler kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekipleri yaklaşık 80 dönümlük alana yayılan alevlere müdahalede bulunurken Acısu Mahallesinde yerleşim bölgesine çok yaklaşan alevler mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının neden çıktığı henüz bilinmezken yangınla ilgili inceleme başlatıldı. Yangını haber alır almaz bölgeye giden Derbent Mahalle Muhtarı Erdal Baş ve Kartepe Belediye Başkanı Av. Mustafa Kocaman, yetkililerden yangınla ilgili bilgi aldı.