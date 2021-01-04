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04 Oca 2021 - 22:28- Asayiş G: 04 Oca 2021 - 22:33

Bataklık alan alev alev yandı

Kartepe Acısu ve Derbent Mahalleleri arasında kalan bataklık alanda çıkan yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Alınan bilgiye göre Kartepe Acısu ve Derbent Mahalleleri arasında kalan bataklık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken alevler kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekipleri yaklaşık 80 dönümlük alana yayılan alevlere müdahalede bulunurken Acısu Mahallesinde yerleşim bölgesine çok yaklaşan alevler mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının neden çıktığı henüz bilinmezken yangınla ilgili inceleme başlatıldı. Yangını haber alır almaz bölgeye giden Derbent Mahalle Muhtarı Erdal Baş ve Kartepe Belediye Başkanı Av. Mustafa Kocaman, yetkililerden yangınla ilgili bilgi aldı.

04 Oca 2021 - 22:28 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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