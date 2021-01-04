Yangın saat 20.20 sularında Karamürsel Ereğli mahallesi Hisar Sokak'ta bulunan iki katlı ahşap evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sabriye K.'nin yaşadığı iki katlı ahşap evin 2. katında yangın çıktı. Evdeki alevleri görenler, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Ahşap evin ikinci katının kullanılmaz hale geldiği yangın hakkında polis ekipleri inceleme başlattı.
04 Oca 2021 - 22:32- Asayiş Güncelleme: 04 Oca 2021 - 23:07
Karamürsel'de ahşap ev yangında kullanılmaz hale geldi
Karamürsel'de çıkan yangında iki katlı ahşap evin üst katı yanarak kullanılmaz hale geldi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.