Alınan bilgiye göre İzmit Alikahya Mahallesinde seyir halinde olan bir kamyonetin motor kısmından aniden alev ve dumanlar çıktı. Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulunarak alevleri kısa sürede söndürürken araç kullanılamaz hale geldi. Polis ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.