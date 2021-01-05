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05 Oca 2021 - 09:15- Asayiş G: 05 Oca 2021 - 09:29

Kaçak sigara ve makaron ele geçirildi

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İzmit’te bulunan 5 ayrı iş yerinde yapılan aramalarda çok sayıda makaron, kaçak tütün ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Alınan bilgiye göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılığın men ve takibine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İzmit’te faaliyet gösteren 5 ayrı işyerinde aramalar yapıldı. Yapılan aramalarda iş yerlerinde 22 bin 320 adet gümrük kaçağı boş makaron, 129 bin 800 adet içi kıyılmış tütün doldurulmuş makaron, 9 kilogram gümrük kaçağı kıyılmış tütün ve 15 adet gümrük kaçağı elektronik sigara likidi ele geçirildi. Konu ile ilgili 5 iş yeri sahibine adli işlem yapıldı.
# Kocaeli, İzmit

05 Oca 2021 - 09:15 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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