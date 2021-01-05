Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
05 Oca 2021 - 09:36- Gündem G: 05 Oca 2021 - 09:42

Kazım Nadi Gencal koronaya yenildi

İzmit'in eski müteahhitlerinden Kazım Nadi Gencal(87) koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
mask

Tepecik Mahallesinde ikamet eden, Kocaeli'nin eski müteahhitlerinden Kocaelispor Kulübü geçmiş dönem başkanlarından merhum Ömer Gencal'ın abisi, Mustafa Gencal, Yunus Gencal ve Ayfer Yazıcı'nın babaları Kazım Nadi Gencal (87) koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
# Kocaeli, koronavirüs

05 Oca 2021 - 09:36 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Gelecek Partililere sandık eğitimi mask
Gelecek Partililere sandık eğitimi
TUİK’e güvenen sendika kalmadı! Sendikalardan zam oranına tepki mask
TUİK’e güvenen sendika kalmadı! Sendikalardan zam oranına tepki
Uğur Kabul Sınavı (UKS) 9-10 Ocak tarihlerinde mask
Uğur Kabul Sınavı (UKS) 9-10 Ocak tarihlerinde
Kandıralı yüzücüler bu havuzda yetişecek   mask
Kandıralı yüzücüler bu havuzda yetişecek  
Orhaniye-Kozluca yolu asfaltlandı 5 köyü birbirine bağlıyor   mask
Orhaniye-Kozluca yolu asfaltlandı 5 köyü birbirine bağlıyor  
Büyükşehir otobüsleri 1 yılda 29 milyon TL tasarruf sağladı mask
Büyükşehir otobüsleri 1 yılda 29 milyon TL tasarruf sağladı
Anket Büyükşehir Belediyesi'nin pandemi desteklerini yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'nin 3 ilçesi elektriksiz kalacak! mask
Kocaeli'nin 3 ilçesi elektriksiz kalacak!
Dilovası, İzmit, Gebze, Derince ve Körfez’e 6864 konut mask
Dilovası, İzmit, Gebze, Derince ve Körfez’e 6864 konut
Çalıştığı restoranı satın aldı, ailesiyle beraber işletiyor mask
Çalıştığı restoranı satın aldı, ailesiyle beraber işletiyor
Derinceli genç koronavirüse yenik düştü mask
Derinceli genç koronavirüse yenik düştü
Üniversite öğrencisi kendini barfiks demirine asarak intihar etti mask
Üniversite öğrencisi kendini barfiks demirine asarak intihar etti
Milyonların kullandığı ATM için devrim gibi karar mask
Milyonların kullandığı ATM için devrim gibi karar

GALERİ

Altıncı kattan düşüp felç geçiren kediye bakın ne yaptılar? mask
Altıncı kattan düşüp felç geçiren kediye bakın ne yaptılar?
Türkiye beşik gibi sallanıyor! 45 dakika arayla iki deprem mask
Türkiye beşik gibi sallanıyor! 45 dakika arayla iki deprem
Baro’ya 7 taze kan mask
Baro’ya 7 taze kan
İşte İtfaiyecilerin ölümden döndüğü o anlar mask
İşte İtfaiyecilerin ölümden döndüğü o anlar
200 hayvanın bulunduğu çiftlikte yangın mask
200 hayvanın bulunduğu çiftlikte yangın
Başkent fatihi! “1-3” mask
Başkent fatihi! “1-3”
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL