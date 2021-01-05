Kaza, Körfez Yeniyalı Mahallesi Zemzem Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunus Emre A. idaresindeki 48 VK 074 Honda marka otomobil, işlettiği saatçi tamirhanesine giden Münir Özkan’a (68) yolun karşısına geçmek isterken çarptı. Çarpmanın etkisi ile yaralanan Özkan’ı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Münir Özkan, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
05 Oca 2021 - 12:34- Asayiş Güncelleme: 05 Oca 2021 - 12:37
Otomobilin çarptığı yaşlı adam yaralandı
Körfez'de yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaşlı adam yaralandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.