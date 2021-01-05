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05 Oca 2021 - 13:00- Asayiş G: 05 Oca 2021 - 13:58

Eşini öldüren cani yakalandı!

Kartepe Uzunçiftlik Mahallesinde bir süredir ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasında olduğu öğrenilen eşinin evini basan ve tartıştığı eşini 3 çocuğunun gözü önünde bıçaklayarak öldüren İsa Kösecik, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Cinayeti neden işlediniz sorusuna Kösecik, “Evde başkasıyla bastım. Aldattığı için öldürdüm” dedi.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Alınan bilgiye göre Kartepe Uzunçiftlik Mahallesinde meydana gelen olayda, 3 çocuk sahibi olan Sevda Kösecik (33) aralarındaki şiddetli geçimsizlik nedeniyle bir süredir problemler olan eşinden 1 ay önce ayrıldı.  Boşanma davası açan Sevda Kösecik, Kartepe’de ayrı bir eve taşındı. Kösecik’in çocukları ile birlikte kaldığı yeni eve sabah erken saatlerde gelen İsa Kösecik konuşmak istedi. İkili konuşurken tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine öfkelenen İsa Kösecik, eline aldığı bıçak ile 3 çocuğunun gözleri önünde eşi Sevda Kösecik’ı bıçaklayarak yaraladı.

ÇOCUKLARIN GÖZÜ ÖNÜNDE

Olay sonrası İsa Kösecik olay yerinden kaçarken çocuklar yerde kanlar içerisinde yatan anneleri için yakınlarını aradı. Çocuklardan durumu öğrenen yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Sevda Kösecik yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan İsa Kösecik’in ise yakalanması amacıyla geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Gözlerinin önünde anneleri babaları tarafından öldürülen 3 çocuk ise yakınlarına teslim edildi.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Olay sonrası kayıplara karışan İsa Kösecik,  Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği Ekipleri tarafından, olay yerinin yaklaşık olarak 1 kilometre ilerisinde yakalandı. Sağlık kontrolü için Kocaeli Devlet Hastanesine götürülen İsa Kösecik, kendisine yöneltilen neden yaptınız sorusunda “Evde başkasıyla bastım. Aldattığı için öldürdüm”  dedi. Kösecik, daha sonra işlemleri için Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Köescik’in emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

# Kocaeli, çocuk

05 Oca 2021 - 13:00 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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