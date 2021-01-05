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05 Oca 2021 - 13:25- Gündem G: 05 Oca 2021 - 13:28

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 250 personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 250 personel alacak
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı merkez teşkilatında münhal bulunan Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 8. dereceden 250 adet kadroya atama yapılmak üzere, ilanda belirtilen öğrenim dallarından mezun adaylar arasından sözlü sınavla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Uzman Yardımcısı alınacaktır.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (www.ailevecalisma.gov.tr) ve/veya (https://ailevecalisma.gov.tr/pdb) internet sayfası üzerinden elektronik ortamda yapılacak olan başvuruların tarihi önümüzdeki günlerde bakanlık tarafından açıklanacaktır.

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# aile

05 Oca 2021 - 13:25 - Gündem

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