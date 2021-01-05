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05 Oca 2021 - 13:28- Yaşam G: 05 Oca 2021 - 13:31

10 gün önce kayboldu her yerde aranıyor

İzmit Şirintepe Mahallesi Plajyolu mevkisinde vatandaşların beslediği köpek yaklaşık 10 gündür kayıp olarak aranıyor.
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İzmit Şirintepe Mahallesi Plajyolu mevkisinde vatandaşların uzun süredir beslediği köpek yaklaşık 10 gündür kayıp olarak aranıyor. Av köpeği cinsi olan ve sol patisinin aksadığı bilinen köpeğin insanlarla iyi iletişim kurduğu ve şimdiye kadar bölgeden hiç ayrılmadığı belirtildi. Mahalle sakinlerinin her yerde kayıp olarak aradığı köpeği görenlerin 0535 456 55 13 numaralı telefona bildirmeleri istendi.
# İzmit

05 Oca 2021 - 13:28 - Yaşam

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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4141 - kurucesme efeturun oldugu yerın ordakı sıtelerın orda buna benzer bı tane av kopegı var ısterlerse bı baksınlar

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Ocak 13:54

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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