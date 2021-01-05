İzmit Şirintepe Mahallesi Plajyolu mevkisinde vatandaşların uzun süredir beslediği köpek yaklaşık 10 gündür kayıp olarak aranıyor. Av köpeği cinsi olan ve sol patisinin aksadığı bilinen köpeğin insanlarla iyi iletişim kurduğu ve şimdiye kadar bölgeden hiç ayrılmadığı belirtildi. Mahalle sakinlerinin her yerde kayıp olarak aradığı köpeği görenlerin 0535 456 55 13 numaralı telefona bildirmeleri istendi.
05 Oca 2021 - 13:28- Yaşam Güncelleme: 05 Oca 2021 - 13:31
10 gün önce kayboldu her yerde aranıyor
İzmit Şirintepe Mahallesi Plajyolu mevkisinde vatandaşların beslediği köpek yaklaşık 10 gündür kayıp olarak aranıyor.
# İzmit
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
4141 - kurucesme efeturun oldugu yerın ordakı sıtelerın orda buna benzer bı tane av kopegı var ısterlerse bı baksınlar
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.