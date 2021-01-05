10 gün önce kayboldu her yerde aranıyor

İzmit Şirintepe Mahallesi Plajyolu mevkisinde vatandaşların uzun süredir beslediği köpek yaklaşık 10 gündür kayıp olarak aranıyor. Av köpeği cinsi olan ve sol patisinin aksadığı bilinen köpeğin insanlarla iyi iletişim kurduğu ve şimdiye kadar bölgeden hiç ayrılmadığı belirtildi. Mahalle sakinlerinin her yerde kayıp olarak aradığı köpeği görenlerin 0535 456 55 13 numaralı telefona bildirmeleri istendi.