Gebze Alaettin Kurt Stadı yenilenecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kent genelindeki spor alanların daha kullanışlı ve modern hale getirilmesini sürdürüyor. Büyükşehir, bu kapsamda Gebze’de bulunan Alaettin Kurt Stadı’nda yenileme çalışması yapmak için ihaleye çıktı. İhaleye 13 firma katılarak tekliflerini sundu. Sözleşmenin imzalanması ve yer tesliminin ardından iş, 120 takvim günü içerisinde tamamlanarak teslim edilecek.

STAT DAHA AKTİF KULLANILACAK

Yenileme çalışması kapsamında ilk olarak 12700 m²'lik alanda bulunan Alaettin Kurt Stadı’nın doğal çimleri FIFA standartlarında 45 mm sentetik çim halı sistemi ile değiştirilecek. Sürekli kullanılabildiği için tercih edilen sentetik çim ile stat daha aktif bir şekilde kullanılabilecek.

GECE MAÇLARI OYNANABİLECEK

Atletizm koşu pisti de iş kapsamında yenilenecek. IAAF standartlarında yapılacak çalışma ile koşu pisti ve oyun çizgileri de yenilenecek. Mevcut aydınlatmalara yapılacak ilavelerle stat gece maçı oynamaya elverişli hale getirilecek. Skorbod çalışılır duruma getirilirken otomatik sulama tesisatı da daha modern hale getirilecek.

İHALEYE KATILAN FİRMALAR VE TEKLİFLERİ

ER ÖMÜR İNŞAAT 3.392.000

YAZAR BİLİŞİM İNŞ. 3.775.560,50

MUSTAFA GÜNGÖR 3.978.023,12

İVME MÜHENDİSLİK 4.141.253

GÜRTUR İNŞAAT 4.195.000

PARAF İNŞAAT 4.273.402

EMAY MİMARLIK 4.276.732

GÇ TAAHHÜT İNŞAAT 4.334.337

ÇATI GRUP İNŞAAT 4.364.147

ATLASBK İNŞAAT 4.391.320

ENSAR İNŞAAT 4.444.483,10

ULTRA ENDÜSTRİ YAPI 4.680.000

AKOVA İNŞAAT 4.940.6769