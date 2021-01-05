Gebze Alaettin Kurt Stadı yenilenecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kent genelindeki spor alanların daha kullanışlı ve modern hale getirilmesini sürdürüyor. Büyükşehir, bu kapsamda Gebze’de bulunan Alaettin Kurt Stadı’nda yenileme çalışması yapmak için ihaleye çıktı. İhaleye 13 firma katılarak tekliflerini sundu. Sözleşmenin imzalanması ve yer tesliminin ardından iş, 120 takvim günü içerisinde tamamlanarak teslim edilecek.
STAT DAHA AKTİF KULLANILACAK
Yenileme çalışması kapsamında ilk olarak 12700 m²'lik alanda bulunan Alaettin Kurt Stadı’nın doğal çimleri FIFA standartlarında 45 mm sentetik çim halı sistemi ile değiştirilecek. Sürekli kullanılabildiği için tercih edilen sentetik çim ile stat daha aktif bir şekilde kullanılabilecek.
GECE MAÇLARI OYNANABİLECEK
Atletizm koşu pisti de iş kapsamında yenilenecek. IAAF standartlarında yapılacak çalışma ile koşu pisti ve oyun çizgileri de yenilenecek. Mevcut aydınlatmalara yapılacak ilavelerle stat gece maçı oynamaya elverişli hale getirilecek. Skorbod çalışılır duruma getirilirken otomatik sulama tesisatı da daha modern hale getirilecek.
İHALEYE KATILAN FİRMALAR VE TEKLİFLERİ
ER ÖMÜR İNŞAAT 3.392.000
YAZAR BİLİŞİM İNŞ. 3.775.560,50
MUSTAFA GÜNGÖR 3.978.023,12
İVME MÜHENDİSLİK 4.141.253
GÜRTUR İNŞAAT 4.195.000
PARAF İNŞAAT 4.273.402
EMAY MİMARLIK 4.276.732
GÇ TAAHHÜT İNŞAAT 4.334.337
ÇATI GRUP İNŞAAT 4.364.147
ATLASBK İNŞAAT 4.391.320
ENSAR İNŞAAT 4.444.483,10
ULTRA ENDÜSTRİ YAPI 4.680.000
AKOVA İNŞAAT 4.940.6769
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.