Sezer, Tarihi Hamam’ın duvarına taş yerleştirdi

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’in talimatlarıyla Gölcük Belediyesi, ilçenin tarihî ve kültürel mirasına sahip çıkmaya devam ediyor. Gölcük’ün turizm yönünden de gelişimine katkı sağlayacak olan; Örcün’deki Sultan Baba Türbesi Tarihî Hamam restorasyonu tüm hızıyla devam ediyor. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, çalışmaları yerinde incelerken, ustaların yönlendirme ve yardımı ile, gelecek kuşaklara aktaracak tarihî yapının duvarına bir de taş yerleştirdi.

ASLINA UYGUN ŞEKİLDE

Gölcük Belediyesi, Kocaeli Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu ile Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) denetinde, mevcut yapının depreme dayanıklı olmadığının statik ve bilirkişi raporu ile belirlenmesi sonrasında, aslına uygun olarak tarihi hamam aynı yerinde, mevcut malzemesi ile aslına uygun olarak restore ediliyor. Tarihî Hamam aslına uygun olarak restore edildikten sonra, uzun yıllar, kültür ve sanat etkinliklerimize ev sahipliği yapacak.