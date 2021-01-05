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05 Oca 2021 - 16:13- Siyaset G: 05 Oca 2021 - 16:15

Vergili: Acilen özür dilemeli

İYİ Parti Körfez İlçe Kadın Kolları Başkanı Aynur Vergili, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başörtülü kadınlar için “Vitrin Mankeni” sözlerini eleştirerek “AKP Genel Başkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan başörtülü bacım dediği hanımefendilerden acilen özür dilemelidir” dedi
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İYİ Parti Körfez İlçe Kadın Kolları Başkanı Aynur Vergili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Başörtülü hanımları konu mankeni” gibi gördüğü şeklindeki sözlerine tepki gösterdi. Vergili, “Bilinçaltında bu düşünce sabit olmasaydı, o yakıştırmayı yapmaz, yapamazdı diye düşünüyorum. Bu yakıştırmaya göre, başörtülü hanım, Sn. Tayyip Erdoğan'ın partisinden ise ‘başörtülü bacımız-başörtülü annemiz-başörtülü kızımız’ oluyor. Başörtülü hanım, muhalefet partisi liderinin yanında duruyorsa; ‘başörtülü konu mankeni, başörtülü vitrin malzemesi, başörtülü siyasi göstermelik’ diye adlandırıyor. Ve dili onu ele verdi” dedi.

“İĞNEDEN İPLİĞE ZAM GELİRKEN”

Vergili, “Başörtülü olsun, ya da başı açık. Bütün kadınlar, yeni yılın ilk gününde “elektriğe, doğalgaza, köprüye, otoyola, iğneden ipliğe zamlar yağarken” bu zamların yapılmasına iktidarı hangi şartların zorladığını, bizzat Tayyip Erdoğan'dan duymak istiyorlardı. Ancak öyle olmadı. Sn. Tayyip Erdoğan'dan yeni yılın ilk gününde bu dertlerine çare ve çözüm duymayı beklerken, kadınlarımız başörtüsü üzerinden “mankenlik tartışması" polemiği ile karşı karşıya kaldılar ve bu tartışmanın içine çekilmeye çalışıldılar” diye konuştu.

“KADINLARI ÜZMÜŞ VE İNCİTMİŞTİR”

Vergili, “Sn. Tayyip Erdoğan'ın bu cümlelerin karşılığı yani cevabı, kadınların elinden seçim sandığında olacaktır diye düşünüyorum. Türkiye, sosyolojik olarak çok derin ve sessizce dipten dalga olmuş gelen bir kadın uyanışı hareketini yaşıyor. Birer metre arayla yan yana durarak ve ellerinde kendilerini ifade eden ve “ İstanbul Sözleşmesini” savunan pankartlar taşıyarak adına “Kadın Zinciri- Sevgi Halkası” dedikleri protesto biçimini geliştirenler arasında başörtülü AKP’li kadınlar da vardı. AKP Genel Başkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan başörtülü bacım dediği hanımefendilerden acilen özür dilemelidir. Biz kadınları üzmüş ve incitmiştir” dedi.

# AKP, İstanbul, Körfez

05 Oca 2021 - 16:13 - Siyaset

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