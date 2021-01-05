Turan, AKP İlçe Toplantısı’nda

Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Kandıra AKP İlçe Teşkilatı’nın haftalık olağan Yönetim Kurulu Toplantısı’na katıldı. AKP İlçe Başkanı Erol Ölmez Başkanlığı’nda gerçekleşen haftalık olağan Yönetim Kurulu Toplantısı’na Belediye Başkanı Adnan Turan, İl Başkan Yardımcısı Abdullah Binbay, İl Yönetim Kurulu Üyeleri Selim Çoban ve Mustafa Karakoç, Belediye Meclis Üyeleri ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.
YENİ YILLARINI KUTLADI
Toplantının açılış konuşmasını yapan İlçe Başkanı Erol Ölmez, tüm katılımcılara katılımlarından dolayı teşekkür ederek toplantıda alınacak kararların hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. Ardından konuşan Başkan Turan ilçe genelinde yapılan çalışmalar ve projeler konusunda bilgiler verirken, tüm teşkilat mensuplarının yeni yılını kutladı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.