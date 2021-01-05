Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
05 Oca 2021 - 16:15- Gündem G: 05 Oca 2021 - 16:16

Körfez’de Etzade Kasap açıldı

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Mimar Sinan Mahallesi’nde hizmet vermeye başlayan Etzade Kasap’ın açılışına katıldı. Söğüt, pandemi süreci boyunca her türlü desteği verdiklerini, vermeyi de sürdüreceklerini belirtti
mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Mimar Sinan Mahallesi’nde hizmet vermeye başlayan Yıldırım Tok’un işletmeciliğini üstlendiği Etzade Kasap’ın açılışına katıldı. Açılışa ayrıca Başkan Yardımcısı Faruk Denli, Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, Körfez Esnaf Odası Başkanı Yahya Öztürk, Mimar Sinan Mahalle Muhtarı Aynur Şöhretli Yiğit ve çok sayıda davetli katıldı.

GÜZEL BİR İŞLETME

Açılışta konuşan Başkan Şener Söğüt, açılan her işletmenin Körfez’e değer katacağını belirtere, “İşletmeci Yıldırım Tok’u tebrik ederim. Bölgeye güzel bir işletme kazandırdı. Biz, Körfez’e değer katacak her çalışmanın yanındayız, olmayı da sürdüreceğiz. Pandemi süreci kuşkusuz esnafımızı da etkiledi.

DESTEĞİMİZ SÜRECEK

Bizler de bu süreçte esnafımız için gerekli adımları atıyoruz. Pandemi süreci dolayısıyla faaliyetleri durdurulan esnafımıza 1.000’er liralık ayni yardımlarda bulunduk. Ayrıca kuaför ve güzellik merkezlerine de içerisinde hijyen setlerinin olduğu paketleri dağıttık. Bu zorlu süreci birlikte el birliği ile atlatacağız” dedi.
# Körfez

05 Oca 2021 - 16:15 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Sezer, Tarihi Hamam’ın duvarına taş yerleştirdi mask
Sezer, Tarihi Hamam’ın duvarına taş yerleştirdi
Aygün, Çenesuyu için Katar’a gitti mask
Aygün, Çenesuyu için Katar’a gitti
Hakan Yalnız, Petlas'ın yeni Genel Müdürü oldu mask
Hakan Yalnız, Petlas'ın yeni Genel Müdürü oldu
Söğüt: Hayvanlarımızın sesi, gözü, kulağıyız mask
Söğüt: Hayvanlarımızın sesi, gözü, kulağıyız
Sendikal hakları engelleyen genel müdüre 6 ay hapis mask
Sendikal hakları engelleyen genel müdüre 6 ay hapis
Arpacı mecliste kendini savundu: “Ayı ameliyat etmiş adamım” mask
Arpacı mecliste kendini savundu: “Ayı ameliyat etmiş adamım”
Anket Büyükşehir Belediyesi'nin pandemi desteklerini yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'nin 3 ilçesi elektriksiz kalacak! mask
Kocaeli'nin 3 ilçesi elektriksiz kalacak!
Dilovası, İzmit, Gebze, Derince ve Körfez’e 6864 konut mask
Dilovası, İzmit, Gebze, Derince ve Körfez’e 6864 konut
Çalıştığı restoranı satın aldı, ailesiyle beraber işletiyor mask
Çalıştığı restoranı satın aldı, ailesiyle beraber işletiyor
Derinceli genç koronavirüse yenik düştü mask
Derinceli genç koronavirüse yenik düştü
Üniversite öğrencisi kendini barfiks demirine asarak intihar etti mask
Üniversite öğrencisi kendini barfiks demirine asarak intihar etti
Milyonların kullandığı ATM için devrim gibi karar mask
Milyonların kullandığı ATM için devrim gibi karar

GALERİ

Sapanca Gölü'nün dibini ilk kez böyle göreceksiniz mask
Sapanca Gölü'nün dibini ilk kez böyle göreceksiniz
Ayrıldığı eşini çocuklarının gözü önünde öldürdü mask
Ayrıldığı eşini çocuklarının gözü önünde öldürdü
Altıncı kattan düşüp felç geçiren kediye bakın ne yaptılar? mask
Altıncı kattan düşüp felç geçiren kediye bakın ne yaptılar?
Türkiye beşik gibi sallanıyor! 45 dakika arayla iki deprem mask
Türkiye beşik gibi sallanıyor! 45 dakika arayla iki deprem
Baro’ya 7 taze kan mask
Baro’ya 7 taze kan
İşte İtfaiyecilerin ölümden döndüğü o anlar mask
İşte İtfaiyecilerin ölümden döndüğü o anlar
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL