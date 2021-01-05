Körfez’de Etzade Kasap açıldı

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Mimar Sinan Mahallesi’nde hizmet vermeye başlayan Yıldırım Tok’un işletmeciliğini üstlendiği Etzade Kasap’ın açılışına katıldı. Açılışa ayrıca Başkan Yardımcısı Faruk Denli, Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, Körfez Esnaf Odası Başkanı Yahya Öztürk, Mimar Sinan Mahalle Muhtarı Aynur Şöhretli Yiğit ve çok sayıda davetli katıldı.

GÜZEL BİR İŞLETME

Açılışta konuşan Başkan Şener Söğüt, açılan her işletmenin Körfez’e değer katacağını belirtere, “İşletmeci Yıldırım Tok’u tebrik ederim. Bölgeye güzel bir işletme kazandırdı. Biz, Körfez’e değer katacak her çalışmanın yanındayız, olmayı da sürdüreceğiz. Pandemi süreci kuşkusuz esnafımızı da etkiledi.

DESTEĞİMİZ SÜRECEK

Bizler de bu süreçte esnafımız için gerekli adımları atıyoruz. Pandemi süreci dolayısıyla faaliyetleri durdurulan esnafımıza 1.000’er liralık ayni yardımlarda bulunduk. Ayrıca kuaför ve güzellik merkezlerine de içerisinde hijyen setlerinin olduğu paketleri dağıttık. Bu zorlu süreci birlikte el birliği ile atlatacağız” dedi.