Alınan bilgiye göre İzmit Ayazma Mahallesinde ikamet eden Kıbrıs Gazisi Nazmi Akyol (68) yaklaşık 43 gün önce rahatsızlanınca götürüldüğü KOÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Tedavi altına alınan Akyol, yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Çevresinin çok sevilen simalarından olan 4 çocuk babası Akyol’un cenazesi Kent Mezarlığında toprağa verildi.
05 Oca 2021 - 16:19- Gündem Güncelleme: 05 Oca 2021 - 16:21
Kıbrıs Gazisi koronavirüse yenildi
İzmit Ayazma Mahallesinde ikamet eden Kıbrıs Gazisi Nazmi Akyol, yakalandığı Covit-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
05 Oca 2021 - 16:19 - Gündem Yazdır
Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.