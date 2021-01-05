Kıbrıs Gazisi koronavirüse yenildi

Alınan bilgiye göre İzmit Ayazma Mahallesinde ikamet eden Kıbrıs Gazisi Nazmi Akyol (68) yaklaşık 43 gün önce rahatsızlanınca götürüldüğü KOÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Tedavi altına alınan Akyol, yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Çevresinin çok sevilen simalarından olan 4 çocuk babası Akyol’un cenazesi Kent Mezarlığında toprağa verildi.