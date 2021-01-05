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05 Oca 2021 - 16:19- Gündem G: 05 Oca 2021 - 16:21

Kıbrıs Gazisi koronavirüse yenildi

İzmit Ayazma Mahallesinde ikamet eden Kıbrıs Gazisi Nazmi Akyol, yakalandığı Covit-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Alınan bilgiye göre İzmit Ayazma Mahallesinde ikamet eden Kıbrıs Gazisi Nazmi Akyol (68) yaklaşık 43 gün önce rahatsızlanınca götürüldüğü KOÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Tedavi altına alınan Akyol, yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Çevresinin çok sevilen simalarından olan 4 çocuk babası Akyol’un cenazesi Kent Mezarlığında toprağa verildi.
# İzmit, çocuk

05 Oca 2021 - 16:19 - Gündem

Muhabir Nuri Akçaharman

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