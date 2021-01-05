Ünlü anketçilere çattı

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Aydın Ünlü haftalık olarak düzenlediği basın açıklamasını yazılı olarak gerçekleştirdi. Cumhur İttifakının düşük çıktığı anket sonuçlarını eleştiren Ünlü, "Cumhur İttifakı’nı hazmedemeyen işbirlikçiler, sahte anketlerle Türkiye’de seçmeni etkileyebilecekleri gafletindeler. Milliyetçi Hareket Partisi, şanlı tarihiyle ülke üzerinde oynan oyunları bozduğu gibi Cumhur İttifakı ve partimizin kurumsal kimliğine kurulan oyunları da bozacaktır” ifadelerini kullandı.

“HÜSRANA UĞRAYACAKLAR”

Cumhur İttifakı’na çakma anketlerle hizip sokmaya çalışan işbirlikçilere en güçlü cevabı 2023’te Kocaeli’den vereceğiz diyen Ünlü, “Milliyetçi Hareket Partisi kadroları, dışardan beslenen anketçilerle, yandaş yayın organlarıyla dizayn edilecek bir hareket olmadığını bir kez daha gösterecektir. Aziz milletimiz, kurulan oyunları, yapılan hesapları çok iyi bilmektedir. Ellerini ovuşturup bekleyenler yine hüsrana uğrayacak kazanan milletin iradesi olacaktır. Milletin iradesinin tecellisi için çalışan Cumhur İttifakı kadroları, tüm ülkede olduğu gibi Kocaeli’de de her şeyin farkındadır” dedi.