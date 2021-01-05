Kocaeli'de 3 kişi koronaya yenik düştü

Mediha Baturer vefat etti
İzmit Yahya Kaptan Mahallesinde ikamet eden eski esnaflardan merhum Mete Baturer’in eşi Mediha Baturer (78) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Mete Baturer’in cenazesi Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
Rufat Sarkın vefat etti
İzmit Bağlıca Mahallesinde ikamet eden çiftçi Bekirdere eski Muhtarı Adnan Birin’in dayısı Rufat Sarkın (70) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Evli ve 5 çocuk babası olan Rufat Sarkın’ın cenazesi Bağlıca Mezarlığında toprağa verildi.
Yusuf Ziya Subaşı vefat etti
Derince Yavuz Sultan Mahallesinde ikamet eden İzmit Belediyesi Sağlık Müdürlüğünden emekli ambulans şoförü Yusuf Ziya Subaşı (75) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Evli ve 1 çocuk babası olan Yusuf Ziya Subaşı’nın cenazesi Şirinsulhiye Yukarı Mezarlıkta toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.