Kocaeli'de 3 kişi koronaya yenik düştü

Mediha Baturer vefat etti

İzmit Yahya Kaptan Mahallesinde ikamet eden eski esnaflardan merhum Mete Baturer’in eşi Mediha Baturer (78) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Mete Baturer’in cenazesi Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.

Rufat Sarkın vefat etti

İzmit Bağlıca Mahallesinde ikamet eden çiftçi Bekirdere eski Muhtarı Adnan Birin’in dayısı Rufat Sarkın (70) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Evli ve 5 çocuk babası olan Rufat Sarkın’ın cenazesi Bağlıca Mezarlığında toprağa verildi.

Yusuf Ziya Subaşı vefat etti

Derince Yavuz Sultan Mahallesinde ikamet eden İzmit Belediyesi Sağlık Müdürlüğünden emekli ambulans şoförü Yusuf Ziya Subaşı (75) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Evli ve 1 çocuk babası olan Yusuf Ziya Subaşı’nın cenazesi Şirinsulhiye Yukarı Mezarlıkta toprağa verildi.