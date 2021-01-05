Toplantı sonrası AKP’liler birbirine girdi

İzmit Belediyesi 2021 yılı ilk meclis toplantısı bugün Yunus Emre Kültür Merkezinde yapıldı. Daha önceleri BELSA Plazada bulunan meclis salonunda yapılan toplantılar pandemi tedbirleri kapsamında Yunus Emre Kültür Merkezine taşındı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet başkanlığında yapılan toplantıda 20 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandığı meclis toplantısında gündem maddesi görüşülmesi öncesi soru önergeleri sunuldu.

EKŞİLER TALEBİNİ GERİ ÇEKTİ

Meclis toplantısında gündem görüşülmesi öncesi önemli bir olay yaşandı. Uzun süredir gündemde olan Ekşi İnşaat’a ait Yahya Kaptan Mahallesi’ndeki imar değişikliği talebi çok tartışılmıştı. Firma bu talebini geri çekti. Bu talep komisyona gönderilmek üzere gündeme alındı. Ekşi ailesine ait bu alanda 4 kattan 8 kata imar değişikliği teklifi kabul görmüştü.

“ AKP’Lİ MECLİS ÜYESİ ALKOLLÜ MEKAN İÇİN RUHSAT İSTEDİ”

AKP’li Meclis Üyesi Engin Uçar, Büyükşehir’in yaptığı Tramvay yolu projesinde iş yerleri yıkılan esnaflara ruhsat verilmesi önergesini meclis gündemine taşıdı. Engin Uçar önerge sonrası kürsüde yaptığı konuşmada, “İş yerleri yıkılan iş yerleri yıkılan esnafın 6 senedir iş yapamaması ve ruhsat alamamalarını isimli kişiler kamulaştırma nedeni ile mağdur olduğunu sürekli anlatıyor. Her şeyden öte bu şehir esnaflık yapan biri olarak bulunduğumuz süreçte esnaf arkadaşlarımızın sorunun bir geçim olarak görmeliyiz. Meclis üyesinin görevi ayrım yapmadan vatandaşın yanına olmaktır. Önceden ruhsatı olan iş yerleriydi bunlar. Vermiş olduğum önergeyle desteğinizi talep ederim. Tramvay çalışması yapılırken iş yerleri yıkılan Serkan Güyük ve Evren Başyurt’un iş yerlerine ruhsat verilmesini talep ediyorum. Esnaf kirasını ödeyemezken biz bu adamların ekmeğine 6 yıldır mani oluyoruz” dedi.

“BİZ KULLANABİLECEK MİYİZ?”

MHP tarafından sunulan soru önergesinde İzmit Belediyesinin reklam çalışmaları soruldu. İzmit dışında diğer ilçelerde de yapılan İzmit Belediyesi reklamları ile ilgili soru soran İlker kazan ve Engin Duymaz, “Büyükşehir belediye başkanı adayı iseniz neden kendi cebinizden ya da partiniz vasıtasıyla masraf yapmıyorsunuz? Belediye başkanı seçildiğinizden bugüne kaç liralık belediye kasasından reklam ödemesi yapılmıştır?” sorusunu yöneltti. Aynı önergede yıllık 85 bin liraya kiralanan Baro Reklam Duvarının kendilerinin aday olması durumunda kullanılıp kullanamayacaklarını sordu

“İZMİT BELEDİYESİ KİPTAŞ PROJESİNİN NERESİNDE?”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit’te inşa edeceği KİPTAŞ İzmit Çınar Evler, bugün İzmit Belediye Meclisi’nde MHP’li Meclis üyeleri İlker Kazan tarafından soru önergesi olarak İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e soruldu. KİPTAŞ’ın konutlardan 11 milyon lira kar edeceğini ifade eden Kazan ve Duymaz, İzmit Belediyesinin projenin neresinde olduğunu sordu.

“KAYIP KÖPEKLER NEREDE?”

MHP’liler tarafından sunulan bir diğer soru önergesinde katledilen köpekler soruldu. İşlemi yapan personellerin ve süreç hakkında bilgi isteyen MHP’liler önergede kayıp olduğu söylenen 50 sokak köpeğinin nerede olduğunu sordu. MHP’liler bir başka soru önergesinde ise belediye personellerine verilecek olan asgari ücretin detayları ve geçmiş dönem ödenmeyen farkların ödenip ödenmeyeceği soruldu. Aynı önergede mesaileri ödenmeyen 400 temizlik işçisinin ödemelerinin ne zaman yapılacağı soruldu

“ADALETSİZLİK VAR”

Önergeler sonrası konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Bir kısmında yazılı olarak cevap verilecek. Daha önce sorulan sorular bir daha sorulmuş. Verdiğiniz önergelerde yer alan yerler ile ilgili ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Belediye personellerinin asgari ücretleri en az 3 bin 100 lira olacak. Yıllardır süre gelen işlerde gelir adaletsizliği var. Aynı işi yapan kişiler arasında yevmiye farkı var. aradaki makası kısaltmak için çalışmalarımız var. İşçiler ve memurların maaşı aynı değil. Memur peşin alır. İşçilerin maaşı işten sonra alınır. Ocak ayında ödenecek olan aralık ayı ücreti. Bunu da şimdiden belirteyim” dedi.

“DEVLET KURUMUNUN TAVİZİNE SAHİP DEĞİL”

KİPTAŞ evleri ile ilgili de konuşan Hürriyet, “KİPTAŞ Evleri nitelikli ve depreme dayanıklı konut olacak. İlerleyen zamanda inşallah insanlar nitelikli tasarım ve insanların mutlu olacağı yeşilliklerin olacağı bir alan olacak. Neredeyse yarı yarıya uygun bir fiyatta bu evleri satışa sunacağız. Sosyal konut kavramını değişmeli diye düşünerek emsal bir modelleme çıkarmayı düşünüyoruz. TOKİ’nin şartları göz önüne alındığında bir şirket tarafından yapıldığı için devlet kurumunun sahip olduğu tavize sahip değil. Keşke asgari ücret fazla olsa da sosyal konut deyince nitelikli konutu alabilse diye düşünüyorum. Şuanda sahip olduğumuz imkanlarla en iyi fiyatı sunmak istiyoruz” dedi.

“İHMAL OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILIYOR”

Personele yönelik eleştirileri de yanıtlayan Hürriyet, “Kötü niyetli bir yönlendirme görüyorum. Arkadaşlar iş yapmaya korkar oldular. Bu talihsiz olay bundan sonrasında adım atmak için vesile olsun istiyoruz. Cinayet ile yan yana getirilmek istemiyoruz. Geçmiş dönem müfettiş kurulu başkanı ve müfettiş arkadaşımız çalışmayı beraber yürütüyorlar. Ben buradan tüm belediyelere, Veteriner Müdürlüğüne çağrı yapıyorum. İnsanda kazayla ölebiliyor hayvanda kazayla ölebiliyor. Hayvanlara daha doğru bir yaşam alan. İğnesi farklıydı falan böyle bir şey yok arkadaşlar. İhmal olup olmadığı ile arkadaşlar ilgileniyor” dedi.

ARPACI KENDİNİ SAVUNDU

Meclis toplantısında gündem dışı söz alan Ayhan Arpacı sosyal medya hesabında köpeklerin uyutulması ile ilgili yaptığı paylaşım sonrası kendine yapılan linç ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sözlerinin sadece şahsi fikirleri olduğunu ifade eden Arpacı, “Bakın sosyal medyada bir açıklama yaptım. Zamanlama yanlıştı. 9 yaşında bir çocuk geldi hastaneme çocuk ölüyordu. Sosyal medyadan bir linç kampanyası başladı. Benim eşim kızım tehdit aldı. Bana faşist dediler. Kızım gelip bana baba faşist ne demek diye sorudu. Benim hayvanlar için ne mücadele verdiğimi herkes bilir. İçinde sokak hayvanları geçtiği için millet ittifakına destek verdiğim için kendi partime savunma verdim. Bir insanın hayatına bir şey gelmeden bir düzenleme yapılmadı” dedi.

“AYI AMELİYAT ETMİŞ ADAMIM”

“Dünyadaki bütün köpekleri toplasanız bir çocuğun gözyaşı yapmaz” diyerek konuşmasına devam eden Arpacı, “İyi partili arkadaşlarıma diyorum. Beni linç ediyorsun 3 gün önce kendi belediye başkanına laf etmedin. Köpek olayı çok tehlikeli. Bir insan hayatını kaybetmeden bir şey yapılmalı. 100’dan fazla hayvan ameliyat ettim. Ben ayı ameliyat etmiş adamım. Mantıklı olalım. Bunun siyasetlik bir şeyi yok. Biz köpekler öldürsün demiyoruz. Köpek sürüleri içerisinde saldırgan hayvanlar var. Vahşi köpekler var saldırgan olan. Bunların toplanılması lazım. Bu köpekler tüm dünyada rehabilite ediliyor 3 ay sonunda gelişme olmayınca uyutuluyor. Dünyanın tüm gelişmiş ülkelerinde var. Havalar soğuyor. Yasaktan dolayı herkes evlerinde. Bu köpekler beslenemiyor bir facia yaşanması söz konusu. Daha dikkatli olmalıyız. Benim hayatım CHP zihniyeti ile mücadele ederek geçti. Bu olaydan sonra Millet İttifakına göz kırpıyor diyorlar” dedi

“ÇALIŞTAY YAPILACAK”

Arpacı’nın ardından konuşan Belediye Başkan Vekili İyi Partili Meclis Üyesi Nurettin Bulut, “Sokak hayvanları ile ilgili bir çalıştay yapacağız. Büyükşehir Belediyesine de sunacağız bunu. Bu Kocaeli’nin sorunu. Ölen hayvanlar ile ilgili bizi linç ettiler küfür de ettiler ama olsun. Veteriner müdürümüz şuanda açıkta. En yakın zamanda bir çözüm buluruz inşallah” dedi.

“YOLDAŞ BİR YILI DEĞERLENDİRDİ”

AKP İzmit Belediye Meclis Üyesi Vedat Yoldaş, yılın ilk aylık olağan meclis toplantısında bir yıllık değerlendirme yaptı. AK Parti’nin son yılıyla karşılaştırıldığında hizmetler açısından arada uçurum olduğunu belirten Yoldaş, Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in seçim dönemi vadettiği projelere daha başlamamış olmasının da dikkat çektiğini söyledi. Geçen bir yılda sürekli kendilerinin susturulduğunu ifade eden son bir yılda Hürriyet hayata geçirmediği projeleri sıraladı. Yoldaş, “Seçim öncesi vadettiğiniz sosyal konutların bir kısmını ilk evini kuracaklar için, diğer kısmını da barınma ihtiyacı olan düşük gelirli ve işsiz halkımızın kendisine bir iş temin edinceye kadar kullanımına sunulacak sosyal konut projeleri vadettiniz. Şimdi soruyorum sizlere Sayın Başkan, Allah aşkına Kiptaş A.Ş.nin yapacağı bu projenin İzmit Belediyesi ile işsiz insanlarla, düşük gelirli vatandaşlarla ne alakası var? Yapmış olduğunuz anketlerdeki açıklanan rakamlar sosyal konut projeleri değil, olsa olsa İmamoğlu’nu parlatma ve cilalama projesidir” dedi.

“DEVİR KÖTÜYSE KARTEPE NEDEN DEVRETTİ”

Eleştiriler sonrası cevap veren Hürriyet, “2018 yılında yaptığınız işlerin faturalarını biz ödemek zorunda kaldık. TÜGVA’ya ENSAR’a verdiğiniz binaların biri 1 milyon biri 3 milyon. Bunları halk mı kullanıyor. Metro ve tramvay için yerleri niye devrettiniz. Cedit’i niye başlattınız. Cedit işine kalkıştınız bu devlet desteği olmadan yapılacak bir proje değil. Bir ilçe belediyelerin yapılacağı iş değil. Büyükşehir Tahir Bey bile yapamaz. Devir o kadar kötü ise metro enden bakanlığa devredildi. Tramvay projesi neden devredildi. Kartepe Belediyesi teleferiği neden Büyükşehire devretti. Saydıklarınız hiç yapılmamış gibi davranıyorsunuz bunların bir kışmı yapılmaya başladı bir kısmı ihale aşamasında” dedi.

DENETİM KOMİSYONU SEÇİLDİ

Meclisin başlamasında yaklaşık bir saat sonra gündem maddeleri görüşülmeye başlandı. Meclis gündeminin üçüncü maddesinde 4 olan denetim komisyonu üye sayısının MHP’li meclis üyesinin eklenmesi 5’e yükseltilmesi oylandı. Denetim komisyonu oluşturulması için kapalı zarf usulü yapılan oylama sonrası denetim komisyonuna Necat Çakır (CHP), Mehmet Baştan (CHP), Fikret Hocaoğlu (AKP), Fatih Özcan (AKP) ve Engin Duymaz (MHP) seçildi.

SARBAŞ’IN SERMAYESİ ARTTI

İzmit Belediyesi iştiraklerinden SARBAŞ İnşaat Bilişim Akaryakıt Gıda Turizm ve Sanayi A.Ş Şirket Sermayesinin artırımı ile ilgili gündem maddesi oylaması öncesi söz alan AKP’li meclis üyesi Hayrettin Ünlü, “Bu şirketi zarara uğratmaya başladınız diye tavsiyelerimiz oldu. 1 aydır hiçbir adım atılmamış. Şirketin yönetim kurulu millet ittifakından oluşmuş Cumhur ittifakı olarak çekimser kalıyoruz” ifadelerini kullandı. Ünlü’nün sözlerine cevap veren Hürriyet, “Kendi belediyelerinizin şirketlerini de masaya yatırırsınız. Hep saldırıyorsunuz ama kendinize de bakmalısınız. Şirket zarar etmiyor. Zarar etmiş şirketi kurtarmaya çalışıyoruz” dedi. Oylanan madde oy çokluğu ile meclisten geçti. Teleferik Maddesi ise süre uzatımı oy birliği ile meclisten geçti.

“İKİ KİŞİ İÇİN ÖZEL KARAR ALINABİLİR”

Meclis gündemine sonradan eklenen esnaf ve vatandaşlara nakdi yardım verilmesi için meclisten onay istendi. Büyükşehir meclisinde oy birliği ile geçen oylama İzmit Meclisinde de oy birliği ile geçti. Meclis gündemine alınan iki iş yerine alkol ruhsatı verilmesi maddesi mecliste tartışmalara neden oldu. Konu ile ilgili konuşan Başkan Hürriyet, “Esnaf arkadaşlarımızın yaşadığı bir sıkıntı. Bu iki arkadaşlarımıza özel bir karar alabilir” dedi.



Gündem Maddesi ile ilgili kürsüye çıkan Hayrettin Ünlü, partilisi Engin Uçar’ın aksine maddenin komisyona gitmesi gerektiğini savundu. Hayrettin Ünlü konuşmasında, “İzmit Belediye meclisinin meşgul edilmesini istemeyiz. Bu yer Fevziye Camii ile Yani Cuma Camii arasında açılmış. Camiye 300-400 metre mesafesi olan bir alan. Bu alanın içkili alan olarak seçilmesine evet mi diyeceğiz. Fevziye Camii ile yeni Cuma arasında barların olduğu sokakta sadece 9 ayda 107 olay olmuş. Biz bu 107 olay yetmez Yeni Cumaya yaklaştıralım diyoruz.

“BİZİM ÜZERİMİZE VEBALDİR”

Sözlerine devam eden Ünlü, “İzmit’in göbeği öğrencilerin en aktif olduğu bölge. Barlar yüzünden kaç tane olay olmuş. Kırmızı alanı açtıktan sonra yeni olayların yaşanmasına onay vereceğiz. Fevzi’ye ile Yeni Cuma arasında yanlış karar alınmış. Bu karara meclis üyelerini dahil etmeyelim. Orada tarihi ama var. Hamamın altı o kırmızı alanlara kadar gidiyor. Bu konuyu komisyona gönderelim, emniyetten raporlar alalım. Fevziye Camii ve Yeni Cuma’nın arası tarihi yer. Bir karar alınacaksa Valilik Büyükşehir İzmit Belediyesi olarak konuştun. Bunu onaylamamız bizim üzerimize vebaldir” dedi.

UÇAR KÜRSÜDE SESİNİ YÜKSELTTİ

Ünlü’nün ardından yeniden kürsüye çıkan Engin Uçar yaptığı yüksek sesli konuşmada, “Bizim konumuz bir mağduriyet konusu. Bunun camii ile bir alakası yok. Konu öyle bir yere geldi ki. Bu adamlar bizim babamızın oğlu değil. Haklı olan iki insana hakkını verme mücadelesi veriyoruz. Herkes kendi vicdanı ile karar versin. Orada çalışacak bir kişinin aldığı maaşla o ailenin çocuğu yarın öbür gün devlet yönetecek” dedi. Daha sonra yapılan oylamada MHP’li meclis üyeleri, Grup Başkan vekili Mustafa Soydabaş komisyona havale konusunda çekimser kalınca 16 evet 14 hayır ile madde meclisten geçti. Esnafların ruhsatlarının alabilmesinin önü açıldı.

“AKP’LİLER BİRBİRİNE GİRDİ”

Meclis toplantısı sona erdikten sonra alanda bulunan AKP’li meclis üyeleri birbirine girdi. Engin Uçar ile Hayrettin Ünlü yaşadıkları anlaşmazlık sonrası birbirlerine hakaret ederek birbirlerinin üzerine yürüdü. “Sen kimsin beni tehdit ediyorsun lan” diye bağıran Ünlü ile Uçar arasında partililer girdi.