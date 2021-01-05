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05 Oca 2021 - 17:24- Gündem G: 05 Oca 2021 - 17:27

"İstanbul sözleşmesi yaşatır"

Her geçen gün artan kadın cinayetleriyle ilgili kadın kolları başkanları tepkiler yağdırarak, İstanbul Sözleşmesinin yürürlüğe girmesini istedi.

Dilara Polat
Dilara Polat Tüm Haberleri
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Türkiye'de neredeyse her gün yeni bir kadın cinayeti gerçekleşiyor. Geçtiğimiz yıllara oranla giderek artan kadın cinayetleriyle ilgili kadın kolları başkanları katledilen kadınlarla ilgili tepkiler göstermeye başadı. Öncelikle CHP Kocaeli Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili "297 kadın katledildi 161'i ise şüpheli şekilde öldürüldü" diyerek tepkisini gösteren açıklamalarda bulundu. Daha sonra İYİ Parti Kocaeli Kadın Kolları Başkanı Pelin Dönge ve DSP Kocaeli Kadın Kolları Başkanı Tülin Altuğ cinayetlere  karşı," İstanbul sözleşmesi uygulanmalıdır" ifadelerinde bulundu.

"İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİN UYGULANMASI GEREK"

İYİ Parti Kocaeli Kadın Kolları Başkanı Pelin Dönge,"Öncelikle kadına şiddetin önlenmesi için İstanbul Sözleşmesinin uygulanması gerekiyor. Uzun zaman önce biz bunun için imza verdik ama maalesef uygulamaya geçmedi. Her gün bir kadın cinayetiyle karşılaşıyoruz. Toplum televizyonlarda sürekli kadına şiddete yönelik diziler ve filmler izliyor. Bunlarla ilgili yasakların gelmesi lazım. Şiddet içeren hiçbir dizi film televizyonda izletilmemeli bu toplumu çok etkiliyor.

"NAMUS DAVASI"

Pelin Dönge sözlerinin devamında ise,"Özellikle caydırıcı cezalar verilmiyor. Bugün Kartepe'de bir kadın cinayeti gerçekleştirildi adamın açıklaması "namus davası" bu şekilde öldürülmüş kendini savunma ihtimali olmayan bir kadına iftara atılıyor. Ve bu sebeple cezası düşürülüyor. Ya da mahkemede takım elbise giyiniyor, kravat takıyor yine cezası düşürülüyor. Durum bu oldukça cezalar caydırıcı değil. Her gün ölüyoruz ama susmayacağız. Bunları söylemekten bıkmayacağız. İstanbul sözleşmesinin arkasındayım. Hükümet sadece seçim zamanı kadınları anmasın gönlünde kadınları yer etsin" şeklinde konuştu.

"ŞİDDETE KARŞI EĞİTİM VERİLMELİ"

DSP Kadın Kolları Başkanı Tülin Altuğ,"Son yıllarda ne yazık ki eğitimsiz bir eğitim söz konusu. Maalesef okumuşundan okumamamışına kadar kadınlarda ataerkil bir algı oluştu. Okullarda bu algının kırılması gerekirken aksi devam etti. Kadınlar kocası ne derse onu yapmaya başladı. Türkiyenin çoğu dizi filmlerinde kadına şiddete yönelik şeyler var. Topluma sürekli bunlar dayatılıyor. Asıl yapılması gereken şey topluma şiddete karşı eğitici diziler izletmektir. Okullarda şiddete karşı bir eğitim okutulmalıdır. Çocuk yaşta şiddet gören çoğu insan büyüdüğünde de şiddet uyguluyor. Bu sebeple kökten bir çözüm üretilmesi gerek.

"ATAERKİL SİSTEMİN DEĞİŞMESİ GEREK"

Beni asıl üzen şey kadına şiddete hayır yürüyüşünde kadına şiddet uygulayan polisin yanında kadın polisinde olmasıydı. Toplum çok fazla ataerkilleşti. Çalışan kadınlarda çalışmayan kadınlarda öyle. Eğitimsiz bir eğitimin içindeyiz. Türkiyenin eğitim sistemini değiştirmesi gerekiyor.

"BUNLAR KABUL EDİLEMEZ"

Tecavüz edilen kız çocuğuna eğer evlenmeyi kabul ediyorsa hapis cezası kaldırılıyor. Bu da bir şiddettir. Bunlar kabul edilemez. İstanbul sözleşmesi uygulanmalıdır. İstanbul sözleşmesini uygulamaya sokmak istemeyenler ataerkil görüşlü karısına şiddet uygulayan insanlardır. Atatürk kadınlar yerlerde sürünmeye değil göklerde omuzlarda yürümeye layıktır demiştir. Topluma bu algıyı hatırlatmak gerek" dedi.

# Kocaeli, çocuk, İstanbul, eğitim

05 Oca 2021 - 17:24 - Gündem

Muhabir Dilara Polat

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