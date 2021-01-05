EMEP: Ek zam talebi uygulansın

Emek Partisi (EMEP), TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarını ve memur, emekli ücretlerine yapılan zammı değerlendirmelerde bulundu. Emek Partisi İl Başkanı Arzu Erkan açıklamasında, “Uzunca bir dönemdir güvenilirliğini yitirmiş olan TÜİK’in mevcut verileri dahi, asgari ücretliden bütün işçilere, kamu emekçilerinden emeklilere kadar ücret ve maaşların hızla eridiğine işaret etmektedir. Kaldı ki akademisyenlerin oluşturduğu ENA Grup, yıllık enflasyonu TÜİK’ten farklı olarak yüzde 36,72 olarak açıklamıştır. Hal bu iken, kamu emekçileri ve memur emeklilerine ocak ayında yüzde 7,33 zam SSK ve BAĞKUR emeklilerine ise yüzde 8,37 zam yapılması, emekçilerin enflasyona acımasızca ezdirilmesi anlamına gelmektedir. ENA Grup'un açıkladığı enflasyon oranı baz alındığında 2021 yılı asgari ücretinin en az 3.177 TL olması gerekmektedir” dedi.

"2021 ZAM YAĞMURU ALTINDA BAŞLADI"

Erkan açıklamalarının devamında ise,"Temel tüketim maddelerinin zamlandığına dikkat çekilen açıklamada şunlara değinildi: “Aralık ayında en yüksek fiyat artışı yüzde 47,92 ile patlıcanda gerçekleşirken; bunu yüzde 25,62 ile salatalık, yüzde 18,88 ile beyaz lahana izlemiştir. Yıllık bazda en yüksek fiyat artışı ise yüzde 101 ile karnabaharda yaşanmıştır. Yüksek enflasyon-yüksek kur sarmalında ekonomi dibe çökerken temel gıda ve tüketim malları zamlanmıştır. Bu durum hayat pahalılığının da yükselişe geçtiğini göstermektedir. Elektrik ve doğalgaza yapılan zamlarla birlikte düşünüldüğünde ülke 2021’e zam yağmuru altında başlangıç yapmıştır.

"BU FÜTURSUZLUK KABUL EDİLEMEZ"

Meclisten geçirilen 2021 bütçesi üzerinden sermayeye yağlı börekli kıyaklar yapılırken; AKP iktidarı ‘acı reçete’yi ekonomik kriz ve pandemiden bunalan yoksul halka çıkarmıştır” denilen açıklamada, “Bu fütursuzluk kabul edilemez. Bu ağır ekonomik tablonun ve enflasyonun sorumlusu emekçi halk olmadığı gibi faturasını da işçi ve emekçiler ödemek zorunda değildir.

"ÖĞRENCİLERİN KYK BORÇLARI SİLİNMELİ"

Erkan yapılaması gerekenler listesini açıklayarak,"Asgari ücret başta olmak üzere işçi ücretlerine ek zam yapılmalı, asgari ücret vergiden muaf tutulmalıdır. Önümüzdeki TİS görüşmelerinde ve kamu emekçilerinin toplu sözleşme görüşmelerinde maaş artış oranları buna göre belirlenmelidir.Yoksul ailelerin elektrik, doğal gaz, su, internet giderleri pandemi şartları da gözetilerek devlet tarafından karşılanmalı, öğrencilerin KYK borçları silinmeli, kira borçları ötelenmelidir" dedi.

"KDV UYGULAMASINA SON VERİLMELİ"

Süt, bebek maması, bebek bezi ve ekmek başta olmak üzere temel tüketim maddelerinde, sağlık malzemeleri ve ilaçta KDV uygulamasına son verilmelidir. Açıklamada son olarak sermayenin ve AKP iktidarının yeni “kemer sıkma” politikalarına karşı emekçilere birleşme ve mücadeleyi yükseltme çağrısı yapıdı.