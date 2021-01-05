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05 Oca 2021 - 18:16- Asayiş G: 05 Oca 2021 - 18:20

Tırı sollamak isterken yayanın ölümüne neden olan sürücüye 4 yıl hapis

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde önündeki tırı sollamak isterken yoldan karşıya geçen şahsa çarparak ölümüne sebep olan otomobil sürücüsüne 4 yıl hapis cezası verildi. Davada kendini savunan sürücü, "Ben maktul ve müştekiyi olayda görmedim. Aniden benim aracıma çarpmışlardır" diyerek kendini savundu.
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Olay, 6 Mayıs 2020 günü Kartepe Suadiye Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kartepe Suadiye’de bir fabrikada tır şoförü olarak çalışan Ali Kemal Haldız ve Ziya Özlü, vardiya değişimi sonrasında evlerine gitmek üzere yola çıktı. Yoldan karşıya geçmeye çalışan Haldız ve Özlü, yolda manevra yapmaya çalışan tırı sollamaya çalışan otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Haldız hayatını kaybederken, olayın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Bilgi Aydemir ve tır sürücüsü Sadettin Göl polis ekiplerince gözaltına alındı. Yüzde 70 kusurlu olduğu belirlenen Aydemir ve yüzde 30 kusurlu olduğu belirlenen Göl, emniyetteki işlemleri sonrasında serbest bırakıldı. Olayın ardından Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın karar duruşması görüldü.

ÖLÜMÜNE NEDEN OLDUĞU ŞAHSIN ARACINA ÇARPTIĞINI SÖYLEDİ

Davada tutuksuz yargılanan Aydemir, Göl ve avukatları hazır bulundu. Davada son kez savunma yapan Bilgin Aydemir, “Benim herhangi bir kastım yoktur. Ben maktul ve müştekiyi olayda görmedim. Aniden benim aracıma çarpmışlardır. Beraatimi istiyorum. Kaza refüjde gerçekleşmedi, sol şeritte gerçekleşti. Eğer olay refüjde gerçekleşseydi ben tıra vururdum” dedi.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜNE 4 YIL HAPİS CEZASI

Savunmaların ardından mahkeme heyeti, "Taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan otomobil sürücüsü Bilgin Aydemir'e 4 yıl hapis cezası verilmesine ve ehliyetine de 3 yıl el konulmasına, yolda manevra yapan tır sürücüsü Saadettin Göl'e ise 1 yıl 8 ay hapis cezası verilmesine karar verdi.

TIRI SOLLAMAK İSTEDİĞİ REFÜJDE YAYANIN ÖLÜMÜNE NEDEN OLDU

Olayın geçmişi, Suadiye Yolu Caddesi üzerinde meydana gelen kazada 41 DM 762 plakalı otomobili ile seyir halinde olan Bilgin Aydemir, önünde seyir halinde olan Saadettin Göl idaresindeki 41 BC 084 plakalı tırın sol şeritte yavaşlayarak yolun karşı istikametine geçmeye çalıştığını gördü. Kamyonun manevrasını fark ederek aracını refüje doğru yönlendiren Aydemir, bu sırada yoldan geçmeye çalışan Ziya Özlü ve Ali Kemal Haldız'a çarparak yaralanmalarına neden oldu. Yaralı halde ambulansla hastaneye kaldırılan Haldız ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
# Kocaeli

05 Oca 2021 - 18:16 - Asayiş

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