Bakan Koca: Kayıplarımız azalma eğiliminde

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı. Tabloya göre son 24 saatte 194 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı 21 bin 879’a yükseldi. Bugün toplam 183 bin 413 test yapıldı. Semptom gösteren bin 477 kişiyle birlikte toplam 14 bin 494 yeni vaka tespit edildi. Türkiye’de toplam vaka sayısı 2 milyon 270 bin 101 oldu.
Bugün iyileşen 8 bin 908 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 155 bin 338’e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4.3, toplam ağır hasta sayısının ise 3 bin 410 olduğu açıklandı. Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 44.2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61.7 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 32.4 olarak duyuruldu.
BAKAN KOCA: KAYIPLARIMIZ AZALMA EĞİLİMİNDE
Sosyal medya hesabından güncel verilere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:
* Bugün tespit edilen 1.477 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız azalmaya devam ediyor.
* Ağır hasta sayısındaki azalmaya bağlı olarak kayıplarımız da azalma eğiliminde.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.