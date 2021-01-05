Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
05 Oca 2021 - 20:05- Gündem G: 05 Oca 2021 - 20:08

Bakan Koca: Kayıplarımız azalma eğiliminde

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 5 Ocak Salı gününün corona tablosuna göre son 24 saatte 194 kişi hayatını kaybetti. Bugün bin 477 yeni hastayla birlikte toplam 14 bin 494 vaka tespit edildi.
mask

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı. Tabloya göre son 24 saatte 194 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı 21 bin 879’a yükseldi. Bugün toplam 183 bin 413 test yapıldı. Semptom gösteren bin 477 kişiyle birlikte toplam 14 bin 494 yeni vaka tespit edildi. Türkiye’de toplam vaka sayısı 2 milyon 270 bin 101 oldu.

Bugün iyileşen 8 bin 908 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 155 bin 338’e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4.3, toplam ağır hasta sayısının ise 3 bin 410 olduğu açıklandı. Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 44.2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61.7 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 32.4 olarak duyuruldu.

BAKAN KOCA: KAYIPLARIMIZ AZALMA EĞİLİMİNDE

Sosyal medya hesabından güncel verilere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:

* Bugün tespit edilen 1.477 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız azalmaya devam ediyor.

* Ağır hasta sayısındaki azalmaya bağlı olarak kayıplarımız da azalma eğiliminde.

05 Oca 2021 - 20:05 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kartepe Turizm Derneği’nden çağrı: Restoranlar açılsın mask
Kartepe Turizm Derneği’nden çağrı: Restoranlar açılsın
Körfez’de Etzade Kasap açıldı mask
Körfez’de Etzade Kasap açıldı
Sezer, Tarihi Hamam’ın duvarına taş yerleştirdi mask
Sezer, Tarihi Hamam’ın duvarına taş yerleştirdi
Aygün, Çenesuyu için Katar’a gitti mask
Aygün, Çenesuyu için Katar’a gitti
Hakan Yalnız, Petlas'ın yeni Genel Müdürü oldu mask
Hakan Yalnız, Petlas'ın yeni Genel Müdürü oldu
Söğüt: Hayvanlarımızın sesi, gözü, kulağıyız mask
Söğüt: Hayvanlarımızın sesi, gözü, kulağıyız
Anket Büyükşehir Belediyesi'nin pandemi desteklerini yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'nin 3 ilçesi elektriksiz kalacak! mask
Kocaeli'nin 3 ilçesi elektriksiz kalacak!
Dilovası, İzmit, Gebze, Derince ve Körfez’e 6864 konut mask
Dilovası, İzmit, Gebze, Derince ve Körfez’e 6864 konut
Çalıştığı restoranı satın aldı, ailesiyle beraber işletiyor mask
Çalıştığı restoranı satın aldı, ailesiyle beraber işletiyor
Derinceli genç koronavirüse yenik düştü mask
Derinceli genç koronavirüse yenik düştü
Üniversite öğrencisi kendini barfiks demirine asarak intihar etti mask
Üniversite öğrencisi kendini barfiks demirine asarak intihar etti
Meteoroloji uyardı: Bu akşam geliyor! mask
Meteoroloji uyardı: Bu akşam geliyor!

GALERİ

Sapanca Gölü'nün dibini ilk kez böyle göreceksiniz mask
Sapanca Gölü'nün dibini ilk kez böyle göreceksiniz
Ayrıldığı eşini çocuklarının gözü önünde öldürdü mask
Ayrıldığı eşini çocuklarının gözü önünde öldürdü
Altıncı kattan düşüp felç geçiren kediye bakın ne yaptılar? mask
Altıncı kattan düşüp felç geçiren kediye bakın ne yaptılar?
Türkiye beşik gibi sallanıyor! 45 dakika arayla iki deprem mask
Türkiye beşik gibi sallanıyor! 45 dakika arayla iki deprem
Baro’ya 7 taze kan mask
Baro’ya 7 taze kan
İşte İtfaiyecilerin ölümden döndüğü o anlar mask
İşte İtfaiyecilerin ölümden döndüğü o anlar
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL