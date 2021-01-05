Engin Uçar ihraç talebi ile disipline sevk edildi

Bugün yapılan İzmit Belediyesi Ocak ayı Meclis toplantısına AKP’lilerin kavgası damga vurdu. AKP’li meclis üyesi Engin Uçar’ın önerisi ile meclis gündemine eklenen maddede ile Tramvay projesinde iş yerleri kamulaştırılan iki iş yeri sahibi için alkol ruhsatı istendi. Partisinin kararı aksine Engin Uçar’ın verdiği önerge mecliste tartışmalara neden oldu. Meclis Üyesi Engin Uçar’ın önerisinin aksine bir diğer AKP’li meclis üyesi Hayrettin Ünlü karşı çıkarak maddenin komisyona havale edilmesini istedi. Meclis toplantısı sona erdikten sonra alanda bulunan meclis üyeleri Engin Uçar ile Hayrettin Ünlü birbirine girdi. Engin Uçar ile Hayrettin Ünlü yaşadıkları anlaşmazlık sonrası hakaret ederek birbirlerinin üzerine yürüdü. “Sen kimsin beni tehdit ediyorsun lan” diye bağıran Ünlü ile Uçar arasında partiler girdi.

“PARTİMİZİN KARARI BİLİNİYOR”

AKP’liler arasında yaşanan kavga sonrası gözler AKP İzmit İlçe Başkanlığına çevrildi. Yaşanan olay sonrası partinin nasıl bir tutum alacağı merak edilirken beklenen açıklama yapıldı. Yazılı olarak yapılan açıklamada, Engin Uçar’ın ihraç talebi ile disipline sevk edildiği açıklandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İzmit Belediye Meclisinde daha önce de gündeme gelen alkollü mekanların açılmasıyla ilgili AK Parti Grubu olarak aldığımız karar kamuoyu tarafından bilinmektedir. Gündemden düşen bu konu, bugün yapılan İzmit Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısında Meclis Üyemiz Engin Uçar tarafından yazılı önergeyle yeniden gündeme taşınmış ve yapılan oylamada komisyona havale olmadan, önergenin direkt kabulü şeklinde sonuçlanmıştır.

“KENDİ BAŞINA HAREKET EDEREK AYKIRI SONUÇ ÇIKMASINA SEBEBİYET VERDİ”

AK Parti, kurumsal bir partidir. Bu tür kararlar ilgili kurullar ve komisyonlar tarafından istişare edilerek ortak görüşle alınır ve uygulanır. Daha önce aynı konuyla ilgili AK Parti Grubumuz tarafından alınan karar da bu şekilde olmuştur. Ancak son meclis toplantısında Engin Uçar bu prosedürlere uymadan kendi başına hareket ederek, daha önce partimizin ortaya koymuş olduğu tutuma aykırı bir sonuç çıkmasına sebebiyet vermiştir. AK Parti tüzüğü ve kurumsal kimliği gereği bu tür eylemlerin neticeleri hakkında yapılacaklar bellidir.

“İHRAÇ İSTEMİ İLE DİSİPLİN”

AK Parti İzmit İlçe Başkanlığı olarak bu durumun ortaya çıkmasına direkt ve dolaylı olarak neden olanlar hakkında ihraç istemiyle Disiplin Soruşturması başlatılmasının İl Başkanlığımızdan talep edileceği saygılarımızla kamuoyunun bilgisine sunarız”