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05 Oca 2021 - 20:23- Asayiş G: 05 Oca 2021 - 20:26

Siyanür sipariş eden genç ortadan kayboldu

Karamürsel’de tersanede çalışan 22 yaşındaki Serdest Nur Şimşek’ten 7 Aralık’tan beri haber alınamıyor. Gencin hayatından endişe eden yakınları bulunması için yardım istiyor
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Geçtiğimiz 10 Ekim tarihinde Karamürsel'de bir tersanede çalışmaya başlayan 22 yaşındaki Serdest Nur Şimşek, 7 Aralık tarihinde adeta sırra kadem bastı. Yakınları yaklaşık bir aydır gençten haber alamazken Şimşek’in 1 Aralık'ta internet üzerinden siyanür satın aldığı ortaya çıktı. Amcası Umut Şimşek, son olarak 7 Aralık'ta telefonla kız kardeşi ile görüşen yeğeninden bir daha haber alamadıklarını belirtti.

SİYANÜR ALMIŞ

Amca Şimşek, “1 Aralık’ta internet üzerinden bir firmadan 21 TL ödeyerek siyanür siparişi vermiş. Siyanür 4 Aralık tarihinde kendisine teslim edilmiş. Ayrı tarihte tüm eşyalarını Batman’daki kız kardeşine kargoyla göndermiş. 7 Aralık'ta ise çalıştığı işyerinden ve kaldığı pansiyondan çıkış yapmış. Kendisinden 7 Aralık tarihinden bu yana haber alamıyoruz. 12 Aralık tarihinde kayıp başvurusunda bulunduk ancak bir sonuç alamadık. Kendisinin boynunun sağ tarafında 'freeman' yazılı bir dövme bulunuyor. Yeğenimin hayatından endişe ediyoruz. Yerini bilen, kendisini tanıyan ve gören varsa 0538 634 40 40 nolu telefondan bize ulaşsınlar” diye konuştu.

05 Oca 2021 - 20:23 - Asayiş

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