Siyanür sipariş eden genç ortadan kayboldu

Geçtiğimiz 10 Ekim tarihinde Karamürsel'de bir tersanede çalışmaya başlayan 22 yaşındaki Serdest Nur Şimşek, 7 Aralık tarihinde adeta sırra kadem bastı. Yakınları yaklaşık bir aydır gençten haber alamazken Şimşek’in 1 Aralık'ta internet üzerinden siyanür satın aldığı ortaya çıktı. Amcası Umut Şimşek, son olarak 7 Aralık'ta telefonla kız kardeşi ile görüşen yeğeninden bir daha haber alamadıklarını belirtti.
SİYANÜR ALMIŞ
Amca Şimşek, “1 Aralık’ta internet üzerinden bir firmadan 21 TL ödeyerek siyanür siparişi vermiş. Siyanür 4 Aralık tarihinde kendisine teslim edilmiş. Ayrı tarihte tüm eşyalarını Batman’daki kız kardeşine kargoyla göndermiş. 7 Aralık'ta ise çalıştığı işyerinden ve kaldığı pansiyondan çıkış yapmış. Kendisinden 7 Aralık tarihinden bu yana haber alamıyoruz. 12 Aralık tarihinde kayıp başvurusunda bulunduk ancak bir sonuç alamadık. Kendisinin boynunun sağ tarafında 'freeman' yazılı bir dövme bulunuyor. Yeğenimin hayatından endişe ediyoruz. Yerini bilen, kendisini tanıyan ve gören varsa 0538 634 40 40 nolu telefondan bize ulaşsınlar” diye konuştu.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.