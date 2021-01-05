Alkollü mekan için önerge veren AKP’li konuştu!

İzmit Belediyesi’nin Ocak ayı meclis toplantısı Yunus Emre Kültür Merkezi salonunda gerçekleşti. Meclisin sonlandırılmasının ardından meclise alkollü mekan için önerge veren AKP’li meclis üyesi Engin Uçar ile bu önergeye karşı çıkan AKP’li meclis üyesi Hayrettin Ünlü’nün birbirine hakaretler yağdırması damga vurdu.

KENDİ MECLİS ÜYESİNE HAKARET

AKP’li Ünlü, “Sen kimsin lan beni tehdit ediyorsun? Engin Uçar ise “Gerizekalı adam” diyerek Ünlü’ye tepkisini gösterdi. Birbirlerinin üzerine yürüyen meclis üyelerini diğer meclis üyeleri ayırdı. Uçar tarafından gündeme önerilen ve gündeme alınan içki ruhsatlarının yenileme talebi oylamada 14 ret oyuna karşı 16 kabul oyu le geçti.

AKP’DEN AÇIKLAMA GELDİ

İki AKP’li meclis üyesinin bu tutumu sonra AKP İzmit İlçe Başkanlığı’nda da açıklama geldi. Yapılan açıklamada AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, “ İzmit Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısında Meclis Üyemiz Engin Uçar tarafından yazılı önergeyle yeniden gündeme taşınmış ve yapılan oylamada komisyona havale olmadan, önergenin direkt kabulü şeklinde sonuçlanmıştır. AK Parti, kurumsal bir partidir. Bu tür kararlar ilgili kurullar ve komisyonlar tarafından istişare edilerek ortak görüşle alınır ve uygulanır. Daha önce aynı konuyla ilgili AK Parti Grubumuz tarafından alınan karar da bu şekilde olmuştur” dedi.

“İHRAÇ İSTEMİYLE DİSİPLİNE SEVK EDİLMİŞTİR”

Güney devamında, “Son meclis toplantısında Engin Uçar bu prosedürlere uymadan kendi başına hareket ederek, daha önce partimizin ortaya koymuş olduğu tutuma aykırı bir sonuç çıkmasına sebebiyet vermiştir. AK Parti tüzüğü ve kurumsal kimliği gereği bu tür eylemlerin neticeleri hakkında yapılacaklar bellidir. AK Parti İzmit İlçe Başkanlığı olarak bu durumun ortaya çıkmasına direkt ve dolaylı olarak neden olanlar hakkında ihraç istemiyle Disiplin Soruşturması başlatılmasının İl Başkanlığımızdan talep edileceği saygılarımızla kamuoyunun bilgisine sunarız”

“ELİNİZİ VİCDANINIZA KOYUN”

İhraç istemiyle disipline sevk edilen AKP’li Uçar, yaşanan olayla ilgili kısa bir açıklamada bulundu. İhraç olayına değinmeyen Uçar, “Ben hala AK Parti’nin bir ferdiyim ve bir yorum yapmam doğru değil, bu konuya fazlada değinmeyeceğim” dedi. Uçar, devamında ise “Benin şu an bu psikolojide konuşmam doğru değil, konuşamam da. Bu konuyu kamuoyunun vicdanına bırakıyorum, sizde bu ihraç doğru mu?