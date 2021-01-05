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05 Oca 2021 - 21:07- Siyaset G: 05 Oca 2021 - 21:17

AKP İzmit, Grup Başkanvekilini ihraç edecek!

AKP İzmit İlçe Başkanlığı tarafından yapılan açıklama ile birlikte AKP İzmit Belediyesi Grup Başkanvekili Mustafa Soydabaş ihraç istemi ile disipline sevk edildi.

Serkan Üldeş
Serkan Üldeş Tüm Haberleri
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İzmit Belediyesi Ocay ayı meclisinde içki ruhsatı için önerge veren AKP'li Meclis Üyesi Engin Uçar’ın ihraç istemi ile disipline sevk edilmesinin ardından yeni bir karar daha alındı. AKP İzmit İlçe Başkanlığı tarafından AKP İzmit Belediyesi Grup Başkanvekili Mustafa Soydabaş'ın da AKP grup kararına uymayarak çekimser oy kullanması nedeniyle ihraç istemi ile disipline sevk edildi.

"DOLAYLI OLARAK NEDEN OLANLAR"

Ak Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Güney tarafından yapılan açıklamada kullanılan; “Direkt ve dolaylı olarak neden olanlar hakkında ihraç istemiyle Disiplin Soruşturması başlatılması” cümlesinde geçen “dolaylı olarak kelimesinin Mustafa Soydabaş için kullanıldığı öğrenildi. Yapılan açıklamda da, “AK Parti İzmit İlçe Başkanlığı olarak bu durumun ortaya çıkmasına direkt ve dolaylı olarak neden olanlar hakkında ihraç istemiyle Disiplin Soruşturması başlatılmasının İl Başkanlığımızdan talep edileceği saygılarımızla kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadelerine yer verildi. 
# AKP, İzmit

05 Oca 2021 - 21:07 - Siyaset

Muhabir Serkan Üldeş

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