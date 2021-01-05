Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
05 Oca 2021 - 21:48- Asayiş G: 05 Oca 2021 - 21:50

Çocuklarının gözü önünde eski eşini öldüren şahıs tutuklandı

Kartepe'de 1 ay önce boşandığı eşini, çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldüren şahıs tutuklandı.
mask

Olay, sabah saatlerinde Uzunçiftlik Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 1 ay önce boşandıkları öğrenilen Sevda Özdemir (33) ile İsa K. isimli şahıs arasında tartışma çıktı. 3 çocuğun önünde başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Olay sırasında İsa K., eline aldığı bıçakla Sevda Özdemir’i defalarca bıçakladı. Sevda Özdemir kanlar içinde kalırken, İsa K.olay yerinden kaçtı. Annelerinin bıçaklanmasına tanık olan çocukların, aradığı yakınlarının ihbarı sonrasında olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Sevda Özdemir, özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Özdemir kurtarılamayarak yaşamını kaybetti.

Olay sonrasında cinayet zanlısı, kısa sürede  Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen şahıs, tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
# Kocaeli

05 Oca 2021 - 21:48 - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Aranan hükümlü polise yakalandı mask
Aranan hükümlü polise yakalandı
Defalarca kırmaya çalıştı! Esnaf şaştı kaldı mask
Defalarca kırmaya çalıştı! Esnaf şaştı kaldı
Otomobilin çarptığı yaşlı adam yaralandı mask
Otomobilin çarptığı yaşlı adam yaralandı
Kural ihlali yapan 217 kişiye para cezası mask
Kural ihlali yapan 217 kişiye para cezası
Kaçak sigara ve makaron ele geçirildi mask
Kaçak sigara ve makaron ele geçirildi
Seyir halindeki kamyonet alev alev yandı mask
Seyir halindeki kamyonet alev alev yandı
Anket Büyükşehir Belediyesi'nin pandemi desteklerini yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'nin 3 ilçesi elektriksiz kalacak! mask
Kocaeli'nin 3 ilçesi elektriksiz kalacak!
Dilovası, İzmit, Gebze, Derince ve Körfez’e 6864 konut mask
Dilovası, İzmit, Gebze, Derince ve Körfez’e 6864 konut
Çalıştığı restoranı satın aldı, ailesiyle beraber işletiyor mask
Çalıştığı restoranı satın aldı, ailesiyle beraber işletiyor
Derinceli genç koronavirüse yenik düştü mask
Derinceli genç koronavirüse yenik düştü
Üniversite öğrencisi kendini barfiks demirine asarak intihar etti mask
Üniversite öğrencisi kendini barfiks demirine asarak intihar etti
Meteoroloji uyardı: Bu akşam geliyor! mask
Meteoroloji uyardı: Bu akşam geliyor!

GALERİ

Sapanca Gölü'nün dibini ilk kez böyle göreceksiniz mask
Sapanca Gölü'nün dibini ilk kez böyle göreceksiniz
Ayrıldığı eşini çocuklarının gözü önünde öldürdü mask
Ayrıldığı eşini çocuklarının gözü önünde öldürdü
Altıncı kattan düşüp felç geçiren kediye bakın ne yaptılar? mask
Altıncı kattan düşüp felç geçiren kediye bakın ne yaptılar?
Türkiye beşik gibi sallanıyor! 45 dakika arayla iki deprem mask
Türkiye beşik gibi sallanıyor! 45 dakika arayla iki deprem
Baro’ya 7 taze kan mask
Baro’ya 7 taze kan
İşte İtfaiyecilerin ölümden döndüğü o anlar mask
İşte İtfaiyecilerin ölümden döndüğü o anlar
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL