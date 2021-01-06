Başiskele hizmet filosunu yeniliyor  

Bu kapsamda örnek çalışmalarından biri de kente büyük istihdam ve ekonomik katkı sağlayacak yatırımcı Ford Otosan’ın belediye işbirliği ile belediyeye bedelsiz olarak 71 hizmet aracı hibe ediyor olması.

“EKONOMİK KATKI VE İSTİHDAM SAĞLAYACAK”

Başiskele bugünü kurtaracak hizmetler yerine kalıcı işleri kente kazandırmaya devam ediyor. Kente gelecek bu dev araç filosu desteğinin kuruma birçok katkısı olacak ve bu kentin insanı kazanmış olacak. Aynı zamanda söz konusu yatırımın da kentin ekonomisine ve istihdamına büyük katkı sağlanacağını düşünürsek kapsamlı bir fayda sağlanmış oluyor. Başiskele Belediye Başkanı M.Yasin Özlü’nün günü kurtaran bir işten ziyade böylesine kurumsal ve kaynaklarını verimli kullanan, ekonomik faydayı düşünen hizmet anlayışı herkesten tam not alıyor. Önümüzdeki günlerde, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İnterteks Fuar Alanında toplanan araçlar düzenlenecek olan bir teslim töreni programı ile kamuoyuna duyurulacak. Program kovid-19 tedbirleri kapsamında gerçekleşecek ve basının yoğun katılımı bekleniyor. Başiskele Belediyesi’ne gelecek olan bu araçların hepsi hizmet aracı olmak üzere 12 adet çift kabin kamyonet, 3 adet tek kabin çift teker kamyonet, 40 adet minivan, 1 adet 9+1 minibüs, 1 adet 16+1 minibüs, 1 adet çift kabin 4x4 pikap, 1 adet camsız panelvan minibüs, 8 adet 10 teker kamyon, 4 adet çift çeker 10 teker kamyon ve yine belediyenin kendi kaynakları ile edindiği 1 arasöz ve 2 adet de çöp taksinin programı olmak üzere toplamda 74 araç teslim alınacak.

“TASARRUF VE EKONOMİK FAYDA SAĞLANACAK”

Başkan Özlü:“Bu araçlarla belediyemiz 10 yıllık hizmet aracı sıkıntısı yaşamayacak. Kiralık hiçbir aracımız kalmayacak. Hizmet araçlarımız belediyemizin öz malı olacak. Yeni araçlarımızla hemşehrilerimize vereceğimiz hizmet kalitesi artacak. Belediyemiz büyük bir tasarruf sağlayacak ve eski araçlarımızın satışıyla da ekonomik fayda sağlayacak. Şimdiden ilçemize ve halkımıza hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.