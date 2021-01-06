Gebze’de özel bir hastanenin 20 yıldır başhekimliğini yapan Uzman Dr. Lütfi Çetinkaya, 27 Aralık’ta koronavirüsten hayatını kaybetti. MÜSİAD Gebze Şubesi tarafından dün gece görüntülü konuşma yöntemiyle Başhekim Çetinkaya için mevlit okutuldu. Kent protokolünün yoğun katılım gösterdiği online mevlitte, MÜSİAD Gebze Şubesi binasında bulunan müezzinlerin okuduğu mevlit dinlenilerek, Başhekim Çetinkaya için dua edildi.
06 Oca 2021 - 10:59- Gündem Güncelleme: 06 Oca 2021 - 11:02
Koronavirüsten hayatını kaybeden başhekim için online mevlit okundu
Gebze'de koronavirüsten hayatını kaybeden Uzman Dr. Lütfi Çetinkaya için MÜSİAD Gebze Şubesi tarafından online mevlit okutuldu. Görüntülü konuşma yöntemiyle gerçekleştirilen mevlide ilçe protokolü yoğun katılım gösterdi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.