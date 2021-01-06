Gebze’de özel bir hastanenin 20 yıldır başhekimliğini yapan Uzman Dr. Lütfi Çetinkaya, 27 Aralık’ta koronavirüsten hayatını kaybetti. MÜSİAD Gebze Şubesi tarafından dün gece görüntülü konuşma yöntemiyle Başhekim Çetinkaya için mevlit okutuldu. Kent protokolünün yoğun katılım gösterdiği online mevlitte, MÜSİAD Gebze Şubesi binasında bulunan müezzinlerin okuduğu mevlit dinlenilerek, Başhekim Çetinkaya için dua edildi.