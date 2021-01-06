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06 Oca 2021 - 10:59- Gündem G: 06 Oca 2021 - 11:02

Koronavirüsten hayatını kaybeden başhekim için online mevlit okundu

Gebze'de koronavirüsten hayatını kaybeden Uzman Dr. Lütfi Çetinkaya için MÜSİAD Gebze Şubesi tarafından online mevlit okutuldu. Görüntülü konuşma yöntemiyle gerçekleştirilen mevlide ilçe protokolü yoğun katılım gösterdi.

Demirören Haber Ajansı
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Gebze’de özel bir hastanenin 20 yıldır başhekimliğini yapan Uzman Dr. Lütfi Çetinkaya, 27 Aralık’ta koronavirüsten hayatını kaybetti. MÜSİAD Gebze Şubesi tarafından dün gece görüntülü konuşma yöntemiyle Başhekim Çetinkaya için mevlit okutuldu. Kent protokolünün yoğun katılım gösterdiği online mevlitte, MÜSİAD Gebze Şubesi binasında bulunan müezzinlerin okuduğu mevlit dinlenilerek, Başhekim Çetinkaya için dua edildi.
# Gebze

06 Oca 2021 - 10:59 - Gündem

Muhabir Demirören Haber Ajansı

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