Kadın Platformu 1. Yılında sordu: Gülistan Doku nerede?

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan geçen yıl 5 Ocak sabahı kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra haber alınamadı. Diyarbakır'da yaşayan ailesi, Gülistan'ın kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Uzunçayır Baraj Gölü'nde arama çalışması yaptı. Baraj gölünün yüzde 100'ü, arama çalışmalarında taranırken, Gülistan'a ait hiçbir ize rastlanılmadı. Gülistan Doku'nun kaybolmasının 1'inci Kocaeli Kadın Platformu temsilcileri bir araya geldi.

“GÜLİSTAN’IN ANNESİ VE BABASI GÖZALTINA ALINDI”

İzmit Yürüyüş yolu üzerinde bulunan Belediye İş Hanı Önünde pandemi nedeni ile kısıtlı katılımla yapılan açıklamaya, EMEP İl Başkanı Arzu Erkan, CHP Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya ve platform üyesi kadınlar katıldı. Platform adına açıklamayı Cemile Gültepe gerçekleştirdi. Gültepe açıklamasında, “1 yıldır Gülistan’ ı bulmak için hukuk mücadelesi veren Gülistan’ın annesi ve babası toplantı ve gösteri yürüyüşü yaptıkları için gözaltına alındı. Dersim’de Gülistan’ın akıbetini sormak için toplanan arkadaşlarının ve kadın örgütlerinin eylemleri yasaklandı. “Gülistan DOKU nerede” diye soran Rosa Kadın Derneği üyelerine, haklarında yürütülen soruşturmalarda bu eylemleri neden yaptıkları soruldu” ifadelerini kullandı.

“TOPLUM VİCDANINI YARALIYOR”

Açıklamasına devam eden Gültepe, “Gülistan’ın ablası Aygül Doku yaptığı açıklamalarda Dersim’deki bazı kamu görevlilerinin kendisine “basından uzak durun, Gülistan’ın bedenini vereceğiz size” şeklinde beyanlarda bulunarak baskı uyguladığını açıkladı. Gülistan’ın ailesinin, yakınlarının acı içinde Gülistan’ı bulmak için yürüttüğü hukuk mücadelesine karşı baskı ve göz altılara maruz kalmaları toplum vicdanını yaralamakta, adalet duygusunu zedelemektedir” dedi.

“YETKİLİLERİ GÖREVE DAVET EDİYORUZ”

Gütepe, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı: “Kadınların her gün maruz kaldıkları taciz, tecavüz, şiddet, kaçırılma, ısrarlı takip ve öldürülme gerçekliği karşısında; 1 yıldır kayıp olan Gülistan’ın soruşturma dosyasındaki ihmaller silsilesi ve ayrımcı pasiflik hukuken ve vicdanen kabul edilemez. Gülistan Doku şahsında kadınların kaybedildiği olaylara "intihar odaklı" değil, öldürülme-kaçırılma dahil her türlü ihtimal göz önünde bulundurularak soruşturma işlemleri etkin şekilde yürütülmelidir. Gülistan’ın akıbetinin araştırılması ve bulunabilmesi için gerekli tüm işlemlerin yürütülmesini talep ediyor ve tüm yetkilileri göreve davet ediyoruz.

“HAKLARIMIZDAN VAZGEÇMİYORUZ”

Bugün Kartepe’de Sevda Kösecik’in henüz 33 yaşındayken eski eşi tarafından çocuklarının gözleri önünde öldürüldüğünü üzüntüyle, öfkeyle öğrendik. Kadınların kaybedildiği, öldürüldüğü, şiddete, tacize, istismara maruz bırakıldığı eril düzeni yıkıp eşit, özgür, adil bir dünyayı var edene kadar susmuyoruz. Yaşamlarımızdan, haklarımızdan, birbirimizden vazgeçmiyoruz”