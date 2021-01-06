Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
06 Oca 2021 - 11:02- Ekonomi G: 06 Oca 2021 - 11:04

Vodafone Pay'e “En İnovatif Ürün” ödülü

Vodafone Türkiye, yeni nesil mobil cüzdan uygulaması Vodafone Pay ve ön ödemeli alışveriş kartı Vodafone Pay Kart’tan oluşan Vodafone Pay ürün ailesiyle, finans ve teknoloji dünyasının en prestijli ödül programlarından PSM AWARDS’da “En İnovatif Ürün” kategorisinde Altın PSM kazandı.
mask

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, ulusal ve uluslararası düzeydeki başarılarına bir yenisini daha ekledi. Vodafone’un yeni nesil mobil cüzdan uygulaması Vodafone Pay ve ön ödemeli alışveriş kartı Vodafone Pay Kart’tan oluşan Vodafone Pay ürün ailesi, finans ve teknoloji dünyasının en prestijli ödülleri arasında yer alan PSM AWARDS’da “En İnovatif Ürün” kategorisinde Altın PSM kazandı.  

Vodafone Pay’in elde ettiği başarıyı değerlendiren Vodafone Türkiye Dijital Finans Direktörü Yalın Özcan, şunları söyledi:

“Bir teknoloji iletişimi şirketi olarak, mobil finansal hizmetler alanında da müşterilerimizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayan dijital iş ortağı olmayı hedefliyoruz. Salgın döneminde müşterilerimizin mobil ödeme çözümlerini kullanmaya daha hevesli ve yatkın olduğunu gördük. Bu doğrultuda, mevcut mobil cüzdan uygulamalarına farklı bir bakış açısı getirerek Vodafone Pay ürün ailesini geliştirdik. 12 yaş üstü herkesin operatörden ve banka müşterisi olup olmamaktan bağımsız olarak kullanabildiği Vodafone Pay, 7/24 anında para transferinden oyun içi satın almaya kadar pek çok alanda hayatı kolaylaştırıyor. Sosyal Ödeme özelliği ile de ortak etkinliklerin harcamaları arkadaşlar arasında Alman usulü paylaşılabiliyor. Yenilikçi ürünümüz Vodafone Pay’in Türkiye’nin en prestijli ödül programlarından PSM AWARDS’da ‘En İnovatif Ürün’ kategorisinde Altın PSM ödülü almasından gurur ve mutluluk duyuyoruz. Vodafone olarak, mobil ödeme alanında müşterilerimizin değişen ihtiyaç ve alışkanlıklarına uygun ve çevik çözümler sunmaya devam edeceğiz.”     

1 yılda 1 milyon kullanıcıya ulaşılması hedefleniyor 

12 yaş üstü herkes, kullandığı operatörden ve banka müşterisi olup olmamasından bağımsız olarak Vodafone Pay Uygulaması’nı kullanabiliyor ve fiziksel Vodafone Pay Kart sahibi olabiliyor. Kullanıcılar, sanal ve fiziksel Vodafone Pay Kart’lara Vodafone Pay Uygulaması ile, banka hesabından EFT yoluyla ya da tüm banka ATM’lerinden para yükleyebiliyor; banka kartlarını Vodafone Pay Uygulaması’na tanımlayabiliyor; 7/24 anında para transferi gerçekleştirebiliyor; bakiye yüklenmiş fiziksel Vodafone Pay Kart’ını kullanarak tüm ATM’lerden 7/24 anında para çekebiliyor. Vodafone Pay sayesinde online ve mağaza içi alışverişin yanı sıra dijital oyun içi satın almalar da hızlı, kolay ve güvenle yapılabiliyor. Faturalı Vodafone aboneleri de hatlarına Cep TL yükleyebiliyor. Kullanıcılar ayrıca, harcamaları Alman usulü paylaşmayı sağlayan Sosyal Ödeme özelliği sayesinde arkadaşlarıyla ortak etkinliklerinin harcamalarını kolayca paylaşabiliyor. Vodafone Pay ürünleriyle, 1 yılda 1 milyon kullanıcıya ulaşılması hedefleniyor.

11 kategoride ödüller verildi

 Ödeme dünyasının ilk ve tek yayın organı PSM (Payment Systems Magazine) tarafından bu yıl 3’üncüsü düzenlenen PSM AWARDS, finans ve teknoloji sektöründeki yenilikçi ürün ve hizmetleri desteklemeyi, inovatif projeleri öne çıkararak bunların gelişimindeki iş modellerinin ve deneyimlerin paylaşılmasını ve ödeme sistemleri endüstrisindeki yaratıcılığı teşvik etmeyi amaçlıyor. PSM AWARDS’da yarışmacılar bu yıl “Yenilik, Yaratıcılık ve Sosyal Fayda” bölümlerinde 11 kategoride Altın PSM, Gümüş PSM, PSM Başarı Ödülü ve PSM Büyük Ödülü için yarıştı. Ayrıca, her yıl olduğu gibi bu yıl da bir yandan ödüller için yarışırken, diğer yandan yazılım alanında gelişmeye istekli gençleri desteklemeye devam eden yarışmacılar, TTGV’nin “KızCode” sosyal girişimine katkıda bulundu. 

06 Oca 2021 - 11:02 - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Vodafone Pay'e “En İnovatif Ürün” ödülü mask
Vodafone Pay'e “En İnovatif Ürün” ödülü
Türk Telekom, 2020’de Türkiye’ye değer kattı mask
Türk Telekom, 2020’de Türkiye’ye değer kattı
Betek Boya’ya anlamlı ödül mask
Betek Boya’ya anlamlı ödül
‘Kopyala yapıştır’la yapay zeka gelişmez mask
‘Kopyala yapıştır’la yapay zeka gelişmez
Yeni yılda tapu masrafları arttı mask
Yeni yılda tapu masrafları arttı
Hyundai Good Design’dan dört ödül birden kazandı mask
Hyundai Good Design’dan dört ödül birden kazandı
Anket Büyükşehir Belediyesi'nin pandemi desteklerini yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'nin 3 ilçesi elektriksiz kalacak! mask
Kocaeli'nin 3 ilçesi elektriksiz kalacak!
Dilovası, İzmit, Gebze, Derince ve Körfez’e 6864 konut mask
Dilovası, İzmit, Gebze, Derince ve Körfez’e 6864 konut
Çalıştığı restoranı satın aldı, ailesiyle beraber işletiyor mask
Çalıştığı restoranı satın aldı, ailesiyle beraber işletiyor
Derinceli genç koronavirüse yenik düştü mask
Derinceli genç koronavirüse yenik düştü
Üniversite öğrencisi kendini barfiks demirine asarak intihar etti mask
Üniversite öğrencisi kendini barfiks demirine asarak intihar etti
Meteoroloji uyardı: Bu akşam geliyor! mask
Meteoroloji uyardı: Bu akşam geliyor!

GALERİ

Sapanca Gölü'nün dibini ilk kez böyle göreceksiniz mask
Sapanca Gölü'nün dibini ilk kez böyle göreceksiniz
Ayrıldığı eşini çocuklarının gözü önünde öldürdü mask
Ayrıldığı eşini çocuklarının gözü önünde öldürdü
Altıncı kattan düşüp felç geçiren kediye bakın ne yaptılar? mask
Altıncı kattan düşüp felç geçiren kediye bakın ne yaptılar?
Türkiye beşik gibi sallanıyor! 45 dakika arayla iki deprem mask
Türkiye beşik gibi sallanıyor! 45 dakika arayla iki deprem
Baro’ya 7 taze kan mask
Baro’ya 7 taze kan
İşte İtfaiyecilerin ölümden döndüğü o anlar mask
İşte İtfaiyecilerin ölümden döndüğü o anlar
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL