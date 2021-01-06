157 m² arsa icradan satılık

Kocaeli İl, Çayırova İlçe, 1692 Ada, 2 Parsel, AKSE Mahalle/Köyde kayıtlı Arsa vasıflı taşınmazdır. Bilirkişi raporuna göre: Kıymet taktiri yapılan taşınmazlar,Çayırova ilçesi,Emek mahallesi,15 sokağa cepheli olup,2 ve 4 nolu parseller,üzerinde herhangi bir yapı bulunmayan boş parsel konumunda olup,3 nolu parsel üzerinde tek katlı bir yapı bulunmaktadır.Kıymet takdiri yapılan parseller çok az eğimli arazi yapısına sahip,imar uygulaması görmüş parsellerdir.Çayırova şehir merkezine uzakta, çevresinde konut türü yapılar bulunmaktadır.Taşınmazlar tüm belediye hizmetlerinden yararlanmakta olup,ulaşım imkanları iyidir.

DETAYLAR İÇİN LÜTFEN TIKLAYIN...