Kocaeli İl, Çayırova İlçe, 1692 Ada, 2 Parsel, AKSE Mahalle/Köyde kayıtlı Arsa vasıflı taşınmazdır. Bilirkişi raporuna göre: Kıymet taktiri yapılan taşınmazlar,Çayırova ilçesi,Emek mahallesi,15 sokağa cepheli olup,2 ve 4 nolu parseller,üzerinde herhangi bir yapı bulunmayan boş parsel konumunda olup,3 nolu parsel üzerinde tek katlı bir yapı bulunmaktadır.Kıymet takdiri yapılan parseller çok az eğimli arazi yapısına sahip,imar uygulaması görmüş parsellerdir.Çayırova şehir merkezine uzakta, çevresinde konut türü yapılar bulunmaktadır.Taşınmazlar tüm belediye hizmetlerinden yararlanmakta olup,ulaşım imkanları iyidir.
06 Oca 2021 - 11:14- Gündem Güncelleme: 06 Oca 2021 - 11:20
157 m² arsa icradan satılık
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Çayırova Akse'de 157 m² arsa icradan satılık
# Kocaeli
SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN
Başiskele Sanayi Sitesi’nde Dış cepheleriyle toplam 500 m2, İç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan0537 308 16 63
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.