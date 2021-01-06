İstanbul Üniversitesi 22 sözleşmeli personel alacak

İstanbul Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde giderleri Özel Bütçeden gelirinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca ilanda belirtilen pozisyonlarda 22 Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilecek.
Personel alımı 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle yapılacak olup başvurular ilanın Resmi Gazete ’de yayımlandığı günden (5 Ocak 20201) itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) yapılacaktır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.