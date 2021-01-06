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06 Oca 2021 - 11:20- Gündem G: 06 Oca 2021 - 11:23

İstanbul Üniversitesi 22 sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, İstanbul Üniversitesi 22 sözleşmeli personel alacak
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İstanbul Üniversitesi Sağlık  Uygulama  ve  Araştırma  Merkezlerinde  giderleri  Özel  Bütçeden gelirinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca ilanda belirtilen pozisyonlarda 22 Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilecek.

Personel alımı 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle yapılacak olup başvurular ilanın Resmi Gazete ’de yayımlandığı günden (5 Ocak 20201) itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) yapılacaktır.

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# İstanbul

06 Oca 2021 - 11:20 - Gündem

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