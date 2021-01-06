Kat karşılığı inşaat yapım işi ihalesi düzenliyor

Konya ili, Beyşehir İlçesi, Dalyan Mahallesi 39 ada 7 nolu parselde bulunan 2.781,75 m² arsa üzerine kat karşılığı ticari dükkan ve bürolar inşaat yapım işi 24 Büro ve 4 dükkan (Belediyeye kalacak) + 1.000,00 TL toplam 3.745.538,00 TL + KDV Muhammen bedelle 15 Ay süreyle, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/A maddesine göre, kapalı teklif usulüyle ihale edilecek.
İstekliler İhale günü olan 20 Ocak 2021 günü saat 10:30’a kadar aşağıdaki belgeleri, Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vereceklerdir.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.