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06 Oca 2021 - 11:56- Spor G: 06 Oca 2021 - 12:04

Genç Fenerbahçeliler Sefa Kalya'yı andı

Genç Fenerbahçeliler Kocaeli Sorumlusu Arda Başaran, vefatının 5'inci yılında Fenerbahçe tribün lideri Sefa Kalya'yı anarak hayır dua almak için çevrediki ihtiyaç sahiplerine erzak yardımında bulundu
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Genç Fenerbahçeliler Kocaeli Sorumlusu Arda Başaran, vefatının 5'inci yılında Fenerbahçe tribün lideri Sefa Kalya'yı andı. Başaran, "Genç Fenerbahçeliler ailesinin Kocaeli temsilciliği olarak rahmetli ağabeyimize hayır duaları almak için çevremizdeki ihtiyaç sahibi ailelere erzak yardımlarında bulunduk. Rahmetli Sefa ağabeyimizin adını yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.
# Kocaeli

06 Oca 2021 - 11:56 - Spor

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