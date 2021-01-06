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06 Oca 2021 - 15:49- Eğitim G: 06 Oca 2021 - 15:55

ÖDTÜ GV Özel Kocaeli Okulları'nda atölye çalışmaları

Eğitim kalitesinden ödün vermeden uzaktan eğitim programlarına devam eden ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Kocaeli Okulları öğrencilerinin motivasyonlarını arttırmak, keşfederek, deneyimleyerek öğrenmelerine yardımcı olmak ve öğrenme süreçlerine yeni bir bakış açısı kazandırmak amacıyla ortaokul öğrencilerine yönelik atölye programlarını başlattı.
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Uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin ders ve etüt programlarının dışında çeşitli proje ve etkinliklerle eğitim programlarını zenginleştiren ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları , hızla gelişen, büyüyen ve değişen dünyanın eğitim anlayışı içinde ortaokul öğrencileri için eğlenirken öğrenebilecekleri 21. yüzyıl becerileri edinebilecekleri atölye programları oluşturdular. “Matematikle Eğleniyorum", "Deyimler ve Atasözleri", "Kelimelerin Şehri (STAD DER WÖRTER)" ve "STEM Atölyeleri” ile öğrenciler öğrendikleri bilgileri farklı ortamlarda pekiştirme fırsatı buldular.

ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları ortaokul öğrencileri katıldıkları atölye programları ile yeni ve farklı düşünme becerileri edinerek eğlenceli atölye çalışmalarına devam ediyorlar.

 

Matematik eğitiminde farklı düşünme becerilerinin oluşturulmasını sağlamak amacıyla  hazırlanan “Matematikle Eğleniyorum” atölye etkinliğinde, ODTÜ GV Özel Kocaeli ortaokul öğrencileri heyecanla katıldılar.

Türkçe öğretiminde dil öğrenme alanları; okuma, yazma ve konuşma eğitiminde vazgeçilmez öneme sahiptir. ODTÜ GV ortaokul öğrencileri kültür edinimi ve aktarımında önemli kültürel öğelerinden olan “Deyimler ve Atasözleri” atölyesinde ay boyunca her hafta bir araya geldiler.

 

# Kocaeli, eğitim

06 Oca 2021 - 15:49 - Eğitim

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