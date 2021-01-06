Birisi şaka olduğunu söylesin! “1-0”

Maçın ilk yarısı Kocaelispor adına hiç de iyi geçmedi. İlk 45 dakikada tek bir pozisyon bile üretemeyen yeşil siyahlılar kalesinde de pozisyon vermedi. Konuk ekibin bekleyerek başladığı maçta Kocaelisporlu futbolcular pas alışverişlerinde çok zorlandı. Maçın oynandığı toplarda da sorun yaşandı ve havası inik toplar da olumsuz oyuna katkı sağladı. Kocaelispor’da ilk yarıda öne çıkan bir isim yoktu. Ramazan’ın çok top kaybettiği ilk yarıda Gökhan Meral de bölgesine gönderilen toplardan üçünü kaçırdı ve devre 0-0 sona erdi.

BENHUR VE YİĞİTALİ’DEN SONRA…

Maçın ikinci yarısında da Kocaelispor rakibin kilidi açmak için mücadele etti. İkinci yarıda oyuna giren Muhammed ile iki pozisyon bulan yeşil siyahlılar fileleri havalandıramadı. Hızla ilerleyen zaman, rakibi puan için iştahlandırdı. 60. dakikada Benhur ve Yiğitali’nin oyundan çıkması ile birlikte yeşil siyahlılar hem oyun olarak ilerleyemedi hem de bu değişiklik rakip kanat beklerinin ataklara katılmasını sağladı.

GOL TANIDIK İSİMDEN YEDİK

Tüm hatları ile rakip kalede gol arayan Kocaelispor, Körfez FK’nın eski futbolcusu Raif’in şutuna engel olamadı. 79. dakikada Raif’in ceza sahası dışından çektiği sert şut sağ köşeden ağlarla buluştu. (1-0) Kalan zaman dilimi içinde Kocaelispor uzun toplarla ve kaos pozisyonlarla beraberliği sağlamak istedi. Bu sürede Bahattin Köse’nin şutunda kaleci Cengiz gole izin vermedi. Taha Batuhan ve Mervan’ın kafa vuruşlarında da toplar üstten dışarıya çıktı.

ERZİNCAN’A GİDİYORUZ

Özellikle ilk 45 dakika isteksiz bir futbol ortaya koyan, ikinci yarıdaki hamlelerin ardından da oyun gücü düşen yeşil siyahlılar, kriz içinde boğuşan ve sezon genelinde sadece 2 galibiyeti bulunan Gümüşhanespor’a 1-0 kaybetti. Kocaelispor, mutlak 3 puan için çıktığı maçta kötü bir şaka yaptı ve ateş hattındaki rakibine 3 puanı vererek zirve yolunda ağır bir yara aldı. Çarşamba mesaisinde Hekimoğlu, Erzincan, İnegöl, Afyon, Maraş ve Uşak kazanan takımlar oldu. 29 puanda kalan Kocaelispor, pazar günü yine deplasmanda Erzincan ile karşılaşacak. Bu maçta sarı kart cezalısı Muhammed forma giyemeyecek.