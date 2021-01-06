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06 Oca 2021 - 15:54- Spor G: 06 Oca 2021 - 16:29

Birisi şaka olduğunu söylesin! “1-0”

Kocaelispor 15. maçında deplasmanda Gümüşhanespor ile karşılaştı. Üst üste altıncı galibiyet için sahaya çıkan yeşil siyahlılar maçı Raif’in golü ile 1-0 kaybetti ve şok etti. Kriz içinde boğuşan Galip Gündoğdu’nun çalıştırdığı Gümüşhanespor ise daha çok istemesinin karşılığını 3 puan olarak aldı.

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
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Maçın ilk yarısı Kocaelispor adına hiç de iyi geçmedi. İlk 45 dakikada tek bir pozisyon bile üretemeyen yeşil siyahlılar kalesinde de pozisyon vermedi. Konuk ekibin bekleyerek başladığı maçta Kocaelisporlu futbolcular pas alışverişlerinde çok zorlandı. Maçın oynandığı toplarda da sorun yaşandı ve havası inik toplar da olumsuz oyuna katkı sağladı. Kocaelispor’da ilk yarıda öne çıkan bir isim yoktu. Ramazan’ın çok top kaybettiği ilk yarıda Gökhan Meral de bölgesine gönderilen toplardan üçünü kaçırdı ve devre 0-0 sona erdi.

BENHUR VE YİĞİTALİ’DEN SONRA…

Maçın ikinci yarısında da Kocaelispor rakibin kilidi açmak için mücadele etti. İkinci yarıda oyuna giren Muhammed ile iki pozisyon bulan yeşil siyahlılar fileleri havalandıramadı. Hızla ilerleyen zaman, rakibi puan için iştahlandırdı. 60. dakikada Benhur ve Yiğitali’nin oyundan çıkması ile birlikte yeşil siyahlılar hem oyun olarak ilerleyemedi hem de bu değişiklik rakip kanat beklerinin ataklara katılmasını sağladı.

GOL TANIDIK İSİMDEN YEDİK

Tüm hatları ile rakip kalede gol arayan Kocaelispor, Körfez FK’nın eski futbolcusu Raif’in şutuna engel olamadı. 79. dakikada Raif’in ceza sahası dışından çektiği sert şut sağ köşeden ağlarla buluştu. (1-0) Kalan zaman dilimi içinde Kocaelispor uzun toplarla ve kaos pozisyonlarla beraberliği sağlamak istedi. Bu sürede Bahattin Köse’nin şutunda kaleci Cengiz gole izin vermedi. Taha Batuhan ve Mervan’ın kafa vuruşlarında da toplar üstten dışarıya çıktı.

ERZİNCAN’A GİDİYORUZ

Özellikle ilk 45 dakika isteksiz bir futbol ortaya koyan, ikinci yarıdaki hamlelerin ardından da oyun gücü düşen yeşil siyahlılar, kriz içinde boğuşan ve sezon genelinde sadece 2 galibiyeti bulunan Gümüşhanespor’a 1-0 kaybetti. Kocaelispor, mutlak 3 puan için çıktığı maçta kötü bir şaka yaptı ve ateş hattındaki rakibine 3 puanı vererek zirve yolunda ağır bir yara aldı. Çarşamba mesaisinde Hekimoğlu, Erzincan, İnegöl, Afyon, Maraş ve Uşak kazanan takımlar oldu. 29 puanda kalan Kocaelispor, pazar günü yine deplasmanda Erzincan ile karşılaşacak. Bu maçta sarı kart cezalısı Muhammed forma giyemeyecek.

# Körfez

06 Oca 2021 - 15:54 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Hakan - Küme düşen takıma yenildik ama takım üç günde bir maç yapıyor yorgunluk var demekki

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 06 Ocak 16:28

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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