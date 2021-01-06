AKP tüm partileri tepki vermeye davet etti

AKP, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, CHP’li Fikri Sağlar ve gazeteci Can Ataklı hakkında 81 il 979 ilçe teşkilatının ayrı ayrı suç duyurusunda bulundu. Genel Merkezin aldığı karar doğrultusunda AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve İl Yöneticileri Kocaeli Adliyesine giderek suç duyurusunda bulundu. 81 ilde eş zamanlı yapılan açıklamada Başkan Ellibeş, “Darbe söylemlerini partimize ve seçilmiş Cumhurbaşkanımıza yönelik bir saldırı olarak görüyor diğer siyasi partileri de demokrasi karşıtı bu açıklamalara tepki vermeye davet ediyoruz." dedi.

EŞ ZAMANLI SUÇ DUYURUSU

AK Parti Kocaeli İl Teşkilatını temsilen, Fikri Sağlar, Can Ataklı ve İlker Başbuğ hakkında Türk Ceza Kanununun “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme” başlığını taşıyan 216’ncı maddesine istinaden, Cumhuriyet Başsavcılığımıza suç duyurusunda bulunduk diyen Ellibeş açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

MİLLİ İRADEYİ HAZMEDEMEYENLER VAR

“Bilindiği gibi, Türkiye Cumhuriyeti devleti, doğrudan milletin yürüttüğü ve onun temsilcisi olan Büyük Millet Meclisinin yönettiği bir istiklal mücadelesi sonunda kurulmuştur. Temelinde milli iradenin üstünlüğü olan Cumhuriyetimiz, çok partili siyasi sistemle birlikte, bu vasfını siyasi alanda da tam manasıyla hayata geçirmeye başlamıştır. Elbette, en başından beri her dönemde milli iradenin üstünlüğünü hazmedemeyenler olmuştur.

MİLLETİMİZ HAKETTİKLERİ DERSİ VERECEK

Bugün seçilmişlerin en kritik demokratik mücadele süreci devam ederken, bu tür söylemlerin ve yaklaşımların, kesinlikle iyi niyetli olmadığı, arkasında farklı ajandaların ve gayelerin bulunduğu tartışmaya mahal vermeyecek şekilde açıktır. Unutulmamalıdır ki terörle ve her türlü vesayet odağı ile mücadele demokrasiyi koruma mücadelesidir. Hak ve özgülük mücadelesinde ülkemizin elde ettiği kazanımlara, vesayetten darbeye, terör örgütlerinin saldırılarından uluslararası tuzaklara kadar nice badireleri göğüsleyerek sahip çıkan milletimizin, bu karanlık zihniyete de hak ettiği dersi, demokrasi ve hukuk sınırları içinde vereceğinden şüphe duymuyoruz.

TÜM PARTİLERİ DAVET EDİYORUZ

Türkiye’nin 81 vilayetindeki AK Parti teşkilatları olarak biz de, yapılan bu saldırıları; demokrasinin kalbi milli iradeye, onun taşıyıcısı siyaset kurumuna ve nihayetinde bizatihi demokrasimize, partimize ve seçilmiş Cumhurbaşkanımıza yönelik bir saldırı olarak görüyor ve hukukun bize verdiği hakları kullanarak, suç duyurusunda bulunmak suretiyle, milletimize ve tarihe karşı görevimizi yerine getirdiğimize inanıyoruz. Tüm diğer siyasi partileri de demokrasi karşıtı bu açıklamalara tepki vermeye davet ediyoruz. Benzer her türlü girişime karşı da aynı kararlılıkla mücadele edeceğimizi de özellikle belirtmek istiyoruz"