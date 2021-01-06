Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
06 Oca 2021 - 15:57- Siyaset G: 06 Oca 2021 - 16:02

AKP tüm partileri tepki vermeye davet etti

AKP, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, CHP'li Fikri Sağlar ve gazeteci Can Ataklı için 81 ilde suç duyurusunda bulundu. Kocaeli’de parti adına suç duyusunu İl Başkanı Mehmet Ellibeş yaptı

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
mask

AKP, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, CHP’li Fikri Sağlar ve gazeteci Can Ataklı hakkında 81 il 979 ilçe teşkilatının ayrı ayrı suç duyurusunda bulundu. Genel Merkezin aldığı karar doğrultusunda AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve İl Yöneticileri Kocaeli Adliyesine giderek suç duyurusunda bulundu. 81 ilde eş zamanlı yapılan açıklamada Başkan Ellibeş, “Darbe söylemlerini partimize ve seçilmiş Cumhurbaşkanımıza yönelik bir saldırı olarak görüyor diğer siyasi partileri de demokrasi karşıtı bu açıklamalara tepki vermeye davet ediyoruz." dedi. 

EŞ ZAMANLI SUÇ DUYURUSU

AK Parti Kocaeli İl Teşkilatını temsilen, Fikri Sağlar, Can Ataklı ve İlker Başbuğ hakkında Türk Ceza Kanununun “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme” başlığını taşıyan 216’ncı maddesine istinaden, Cumhuriyet Başsavcılığımıza suç duyurusunda bulunduk diyen Ellibeş açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

MİLLİ İRADEYİ HAZMEDEMEYENLER VAR

“Bilindiği gibi, Türkiye Cumhuriyeti devleti, doğrudan milletin yürüttüğü ve onun temsilcisi olan Büyük Millet Meclisinin yönettiği bir istiklal mücadelesi sonunda kurulmuştur. Temelinde milli iradenin üstünlüğü olan Cumhuriyetimiz, çok partili siyasi sistemle birlikte, bu vasfını siyasi alanda da tam manasıyla hayata geçirmeye başlamıştır. Elbette, en başından beri her dönemde milli iradenin üstünlüğünü hazmedemeyenler olmuştur.

MİLLETİMİZ HAKETTİKLERİ DERSİ VERECEK 

Bugün seçilmişlerin en kritik demokratik mücadele süreci devam ederken, bu tür söylemlerin ve yaklaşımların, kesinlikle iyi niyetli olmadığı, arkasında farklı ajandaların ve gayelerin bulunduğu tartışmaya mahal vermeyecek şekilde açıktır. Unutulmamalıdır ki terörle ve her türlü vesayet odağı ile mücadele demokrasiyi koruma mücadelesidir. Hak ve özgülük mücadelesinde ülkemizin elde ettiği kazanımlara, vesayetten darbeye, terör örgütlerinin saldırılarından uluslararası tuzaklara kadar nice badireleri göğüsleyerek sahip çıkan milletimizin, bu karanlık zihniyete de hak ettiği dersi, demokrasi ve hukuk sınırları içinde vereceğinden şüphe duymuyoruz.  

TÜM PARTİLERİ DAVET EDİYORUZ

Türkiye’nin 81 vilayetindeki AK Parti teşkilatları olarak biz de, yapılan bu saldırıları; demokrasinin kalbi milli iradeye, onun taşıyıcısı siyaset kurumuna ve nihayetinde bizatihi demokrasimize, partimize ve seçilmiş Cumhurbaşkanımıza yönelik bir saldırı olarak görüyor ve hukukun bize verdiği hakları kullanarak, suç duyurusunda bulunmak suretiyle, milletimize ve tarihe karşı görevimizi yerine getirdiğimize inanıyoruz. Tüm diğer siyasi partileri de demokrasi karşıtı bu açıklamalara tepki vermeye davet ediyoruz. Benzer her türlü girişime karşı da aynı kararlılıkla mücadele edeceğimizi de özellikle belirtmek istiyoruz"

# Kocaeli, AKP

06 Oca 2021 - 15:57 - Siyaset

Muhabir Serhat Güneş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
“Suni gündemleri bırakın,  kadın cinayetlerini önleyin” mask
“Suni gündemleri bırakın,  kadın cinayetlerini önleyin”
Ünlü anketçilere çattı mask
Ünlü anketçilere çattı
Turan, AKP İlçe Toplantısı’nda mask
Turan, AKP İlçe Toplantısı’nda
Vergili: Acilen özür dilemeli mask
Vergili: Acilen özür dilemeli
CHP’li kadınlar canice katledilen Sevda Kösecik için ayaklandı mask
CHP’li kadınlar canice katledilen Sevda Kösecik için ayaklandı
“İşe alımlarda tek bir aileye imtiyaz tanınmasın” mask
“İşe alımlarda tek bir aileye imtiyaz tanınmasın”
Anket Büyükşehir Belediyesi'nin pandemi desteklerini yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'nin 3 ilçesi elektriksiz kalacak! mask
Kocaeli'nin 3 ilçesi elektriksiz kalacak!
Dilovası, İzmit, Gebze, Derince ve Körfez’e 6864 konut mask
Dilovası, İzmit, Gebze, Derince ve Körfez’e 6864 konut
Çalıştığı restoranı satın aldı, ailesiyle beraber işletiyor mask
Çalıştığı restoranı satın aldı, ailesiyle beraber işletiyor
Derinceli genç koronavirüse yenik düştü mask
Derinceli genç koronavirüse yenik düştü
Üniversite öğrencisi kendini barfiks demirine asarak intihar etti mask
Üniversite öğrencisi kendini barfiks demirine asarak intihar etti
Meteoroloji uyardı: Bu akşam geliyor! mask
Meteoroloji uyardı: Bu akşam geliyor!

GALERİ

Gümüşhane-Kocaelispor (Canlı anlatım) mask
Gümüşhane-Kocaelispor (Canlı anlatım)
Aranan 21 kişi polise yakalandı mask
Aranan 21 kişi polise yakalandı
Sapanca Gölü'nün dibini ilk kez böyle göreceksiniz mask
Sapanca Gölü'nün dibini ilk kez böyle göreceksiniz
Ayrıldığı eşini çocuklarının gözü önünde öldürdü mask
Ayrıldığı eşini çocuklarının gözü önünde öldürdü
Altıncı kattan düşüp felç geçiren kediye bakın ne yaptılar? mask
Altıncı kattan düşüp felç geçiren kediye bakın ne yaptılar?
Türkiye beşik gibi sallanıyor! 45 dakika arayla iki deprem mask
Türkiye beşik gibi sallanıyor! 45 dakika arayla iki deprem
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL