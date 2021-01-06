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06 Oca 2021 - 16:39- Gündem G: 06 Oca 2021 - 16:43

Sağlık Bakanlığı'ndan vatandaşlara uyarı!

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs aşı uygulaması konusunda vatandaşlara 'tanımadığınız numaralardan gelen çağrı ve mesajlara itibar etmeyiniz' uyarısında bulundu.
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Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şunlara yer verildi: "Sizi arayıp, 'Sağlık Bakanlığı'ndan arıyoruz, aşılama konusunda önceliklisiniz, kaydınızı oluşturalım' diyerek kişisel bilgilerinizi isteyenlere adınızı ve adresinizi vermeyin veya telefonunuza gelebilecek "Aşı Randevu Oluşturma" konulu mesajlara cevap vermeyin.

COVID-19 aşı uygulaması konusunda gelebilecek çağrı ve mesajlara itibar etmeyiniz. Bu kişilerin amaçlarının dolandırıcılık olduğunu unutmayınız!

COVID-19 aşı uygulaması ile ilgili güncel ve güvenilir bilgiye T.C. Sağlık Bakanlığı internet siteleri ile sosyal medya hesaplarını takip ederek veya size en yakın sağlık kuruluşuna danışarak ulaşabilirsiniz."

06 Oca 2021 - 16:39 - Gündem

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