Kural ihlali yapan 266 kişiye para cezası

Korona virüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından 5 Ocak günü yapılan kontrollerde bin 142 iş yeri denetlenirken 20 bin 799 kişi sorgulandı. Yapılan denetimlerde karantina ihlali yapan 7 kişiye, maske takma kuralına uymadığı için 96 kişiye, yasaklanan yerlerde sigara içme yasağına uymayan 27 şahsa, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 132 şahsa, izin verilen saatler dışında faaliyet yürüten 3 iş yerine ve sosyal mesafe kuralına uymayan 1 şahsa olmak üzere toplam 266 kişiye idari para cezası uygulandı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 221 kişi de yakalanarak gözaltına alındı. Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan trafik tedbirlerine istinaden yapılan denetimlerde yolcu taşımacılığı yapan, belediye, halk otobüsleri ve minibüsler olmak üzere bin 140 araç ve sürücüsü, terminalde yolcu taşımacılığı yapan 189 araç ve sürücüsü olmak üzere toplam bin 329 araç kontrol edildi.