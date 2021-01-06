GFB'den "Sefa Kalya anısına erzak yardımı"

Kocaeli'de Genç Fenerbahçeliler eski Tribün Lideri Sefa Kalya'nın vefatının beşinci yıldönümü anısına hayır duaları ederek ihtiyaç sahibi ailelere erzak yardımında bulundu. Genç Fenerbahçeliler Kocaeli temsilcisi Arda Başaran,"Rahmetli ağbeyimizi hayır duaları almak için çevremizdeki ihtiyaç sahibi ailelere erzak ve benzeri yardımlarda bulunduk. Rahmetli Sefa ağbeyimizin adını yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.