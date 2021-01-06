GFB'den "Sefa Kalya anısına erzak yardımı"

Kocaeli'de Genç Fenerbahçeliler eski Tribün Lideri Sefa Kalya'nın vefatının beşinci yıldönümü anısına hayır duaları ederek ihtiyaç sahibi ailelere erzak yardımında bulundu. Genç Fenerbahçeliler Kocaeli temsilcisi Arda Başaran,"Rahmetli ağbeyimizi hayır duaları almak için çevremizdeki ihtiyaç sahibi ailelere erzak ve benzeri yardımlarda bulunduk. Rahmetli Sefa ağbeyimizin adını yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.