3 çocuğu da belediyede çalışan AKP’li ilçe başkan konuştu!

Üç çocuk babası olan AKP Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna’nın büyük oğlu Orhan Tuna, 13 yıldır Körfez Belediyesi’nde çalışıyor. Diğer oğlu Faruk Tuna, geçtiğimiz aylarda Büyükşehir Belediyesi’nde işe başladı. Evli olan kızı Fatma Keser ise iki yılı aşkın süredir Hereke İpek Halı Öğreticisi olarak KOMEK bünyesinde çalışıyor. AKP’li ilçe başkanının çocuklarının belediyede çalışıyor olması ise muhalefeti kızdırdı. Geçtiğimiz günlerde CHP Meclis Üyesi Yelda Pişkin’in gündeme getirdiği konu halen tartışılıyor.

3 AY ÖNCE KÜÇÜK OĞLU DA GİRDİ

İddialara göre Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna’nın küçük oğlu Faruk Tuna, yaklaşık iki ay önce Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yer alan Seka Spor Salonu’nda işe başlatıldı. Yeni Yalı Mahallesi’nde oturan ve bekar olan Faruk Tuna, daha önce emlak işleri yapıyordu. Ramazan Tuna’nın bir diğer oğlu Orhan Tuna da Körfez Belediyesi’nde müdür olarak görev yapıyor. İktidar ortakları olan AKP ve MHP’de birçok genç iş için beklerken, ilçe başkanının oğlunun sessiz sedasız işe yerleştirilmesinin nasıl karşılanacağı tartışılıyor.

KURUCULAR KURULU ÜYESİ

Körfez Belediyesi’nden emekli olan ve daha önce belediye bünyesinde Hereke ve Tütünçiftlik koordinatörlüğü yapan Ramazan Tuna, 2001 yılında AKP Kurucular Kurulu’nda yer almıştı. 2017 yılında belediyeden emekli olduktan sonra da aktif siyasete girmiş ve ilçe yönetiminde görev almıştı. Tuna, yerel seçim öncesi AKP Genel Merkezi tarafından ilçe başkanlığına atanmıştı, o günden beri de ilçe başkanlığı görevini yürütüyor.

ELEŞTİRİLERE CEVAP VERDİ

Eleştirilere ve hakkında çıkan haberlere cevap veren İlçe Başkanı Ramazan Tuna, “Benim üç çocuğumun belediye bünyesinde çalışmasının ilçe başkanlığımla alakalı hiçbir sebebi yok. Oğlum Orhan Tuna, 13 yıl önce Körfez Belediyesi’nde işe başlarken ben ilçe başkanı değildim. Küçük oğlum Faruk Tuna, 15 yıllık Kağıtsporlu güreşçi, bunun Kağıtspor’da işe başlaması kadar çok doğal ne olabilir ki? Büyükşehir’de asgari ücretle çalışıyor” dedi.

“VATANDAŞIMLA DA İLGİLENİRİM”

İlçe Başkanı Tuna, “Kızım Fatma ise evli İpek Halı Öğreticisi. Alanında çok usta ve başarılı bir öğretici. KOMEK bünyesinde çalışıyor. Yani hepsi branşlarında başarılı ve ustalar, belediye başkanlarımız da uygun gördükleri için işe almışlar. Ben ilçe başkanı olarak kapıma gelen her vatandaşla ilgilenirim, bunu herkes bilir. Hani yazıldığı gibi sadece çocuklarına çalışan, onları işe sokan, vatandaşla ilgilenmeyen bir ilçe başkanı değilim” diye konuştu.

“ASLA TENEZZÜL ETMEM”

Son olarak Tuna, “Buradan şunu da özellikle belirtmek isterim ki; Ben ilçe başkanı olduktan sonra ne bir şirket kurdum, ne bir iş aldım. Emekliyim, zamanımı partime adayarak hiçbir ticari ilişkide bulunmadım. Belediye başkanlarımız çocuklarımı kendi değerlendirmiştir ve işlerini de layıkıyla yapıyorlar. Benim çocuklarımın çalışması neden suçmuş gibi yazılıyor, çiziliyor bunu da anlamış değilim. Sonuçta bizler de insanız. Çocuklarımın belediyede çalışması branşlarının dışında hak etmemiş veya kayırmalarla olan bir şey değil. Zaten böyle şeylere ben tenezzül etmem ve tenezzülde ettirmezler. Ayrıca kızım ile büyük oğlum AK Parti kademelerinde siyasetin içinde olan insanlar” açıklamalarında bulundu.