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06 Oca 2021 - 19:41- Gündem G: 06 Oca 2021 - 19:44

Bakan Koca: Sevindirici bir şekilde azalmaya devam ediyor

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 6 Ocak Çarşamba gününün corona tablosuna göre son 24 saatte 191 kişi hayatını kaybetti. Bugün bin 458 yeni hastayla birlikte toplam 13 bin 830 vaka tespit edildi.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı. Tabloya göre son 24 saatte 191 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı 22 bin 70’e yükseldi. Bugün toplam 182 bin 645 test yapıldı. Semptom gösteren bin 458 kişiyle birlikte toplam 13 bin 830 yeni vaka tespit edildi. Türkiye’de toplam vaka sayısı 2 milyon 283 bin 931 oldu.

Bugün iyileşen 8 bin 702 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 164 bin 40’a yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4.3, toplam ağır hasta sayısının ise 3 bin 303 olduğu açıklandı. Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 44.2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61.7 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 32.4 olarak duyuruldu.

BAKAN KOCA: SEVİNDİRİCİ BİR ŞEKİLDE AZALMAYA DEVAM EDİYOR

Sosyal medya hesabından güncel verilere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu ifadeleri kullandı:

* Bugün tespit edilen 13.830 yeni hastamız var. Aktif vaka sayımız durağan seyrediyor.

* Ağır hasta sayımız sevindirici şekilde azalmaya devam ediyor.

* Kayıplarımızın sayısında azalma eğilimi var. Birlikte tedbir ve birlikte mücadele ile kazanacağız.

06 Oca 2021 - 19:41 - Gündem

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