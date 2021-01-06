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06 Oca 2021 - 22:55- Asayiş G: 06 Oca 2021 - 23:39

Kayıp olarak aranan gencin cesedi bulundu

Karamürsel’de bulunan bir tersanede çalışmaya gelen ve 7 Aralık’tan bu yana kayıp olarak aranan ve internet üzerinden siyanür satın aldığı öğrenilen 22 yaşındaki Serdest Nur Şimşek, satın aldığı siyanür ve pompalı tüfekle birlikte ölü olarak bulundu.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Alınan bilgiye göre bir süre önce Batman’dan Karamürsel’e gelen ve buradaki bir tersanede çalışmaya başlayan 22 yaşındaki Serdest Nur Şimşek, 7 Aralık gününden bu yana kayıp olarak aranıyordu. Kayıp gencin cesedi Karamürsel Kayacık Mahallesi Kavak mevkiindeki dere kenarında vatandaşlar tarafından bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ve sağlık ekiplerinin incelemelerinin ardından cesedin 7 Aralık’tan bu yana kayıp olarak aranan Serdest Nur Şimşek’e ait olduğu belirlendi.

SİYANÜRLE İNTİHAR ŞÜPHESİ

Şimşek’in cesedinin yanında pompalı tüfek ve siyanür bulunurken, olay yerinde özel ekipler inceleme yaptı. Olay yerinde tamamlanan inceleme işlemlerinin ardından Şimşek’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Kayıp gencin son olarak 7 Aralık'ta telefonla kız kardeşi ile görüştükten sonra bütün eşyalarını kargo ile gönderdiği ve 7 Aralık'ta ise çalıştığı işyerinden ve kaldığı pansiyondan çıkış yaptığı öğrenildi. Şimşek’in cesedinin yanında bulunan siyanürü ise 4 Aralık günü internet üzerinden satın aldığı belirtildi. Şimşek’in intihar ettiği tahmin edilirken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
# Kocaeli, yardım

06 Oca 2021 - 22:55 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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