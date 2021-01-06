Kayıp olarak aranan gencin cesedi bulundu

Alınan bilgiye göre bir süre önce Batman’dan Karamürsel’e gelen ve buradaki bir tersanede çalışmaya başlayan 22 yaşındaki Serdest Nur Şimşek, 7 Aralık gününden bu yana kayıp olarak aranıyordu. Kayıp gencin cesedi Karamürsel Kayacık Mahallesi Kavak mevkiindeki dere kenarında vatandaşlar tarafından bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ve sağlık ekiplerinin incelemelerinin ardından cesedin 7 Aralık’tan bu yana kayıp olarak aranan Serdest Nur Şimşek’e ait olduğu belirlendi.
SİYANÜRLE İNTİHAR ŞÜPHESİ
Şimşek’in cesedinin yanında pompalı tüfek ve siyanür bulunurken, olay yerinde özel ekipler inceleme yaptı. Olay yerinde tamamlanan inceleme işlemlerinin ardından Şimşek’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Kayıp gencin son olarak 7 Aralık'ta telefonla kız kardeşi ile görüştükten sonra bütün eşyalarını kargo ile gönderdiği ve 7 Aralık'ta ise çalıştığı işyerinden ve kaldığı pansiyondan çıkış yaptığı öğrenildi. Şimşek’in cesedinin yanında bulunan siyanürü ise 4 Aralık günü internet üzerinden satın aldığı belirtildi. Şimşek’in intihar ettiği tahmin edilirken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.